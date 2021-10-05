Экс-бухгалтеру ВСГИК не удалось обжаловать приговор

Она приговорена к 2,5 года лишения свободы за хищение у вуза 13,4 млн рублей путем незаконных финансовых операций



Верховный суд Бурятии оставил без изменения приговор бывшему бухгалтеру Восточно-Сибирского государственного института культуры, а ее жалобу – без удовлетворения, сообщили в прокуратуре республики.







Рассмотрев уголовное дело, суд первой инстанции приговорил виновную к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Не согласившись с приговором, осужденная подала апелляционную жалобу. Но теперь приговор вступил в законную силу.



Институт уже заявлял иск о возмещении ущерба. В ходе следствия на имущество обвиняемой стоимостью 400 тыс. рублей был наложен арест.



Фото: «Номер один» Верховный суд Бурятии оставил без изменения приговор бывшему бухгалтеру Восточно-Сибирского государственного института культуры, а ее жалобу – без удовлетворения, сообщили в прокуратуре республики. Напомним , в июне Октябрьским районным судом Улан-Удэ женщина признана виновной в «мошенничестве, совершенном в особо крупном размере». В суде установлено, что в период с 2015 по 2019 годы путем незаконных финансовых операций должностное лицо похитило у вуза 13,4 млн рублей.Рассмотрев уголовное дело, суд первой инстанции приговорил виновную к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Не согласившись с приговором, осужденная подала апелляционную жалобу. Но теперь приговор вступил в законную силу.Институт уже заявлял иск о возмещении ущерба. В ходе следствия на имущество обвиняемой стоимостью 400 тыс. рублей был наложен арест.Фото: «Номер один»

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