В Бурятии пройдет масштабная проверка систем оповещения

Будут запущены электросирены и громкоговорители



6 октября во всех субъектах страны, в том числе в Бурятии, будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней. С 10.40 по местному времени запланирована подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (до 1 мин), сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.



МЧС России призывает граждан сохранять спокойствие.



"Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми. В текущем году аналогичные проверки уже проходили 3 марта", - добавили в ведомстве.



Фото: pixabay.com



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