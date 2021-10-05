В Бурятии сохраняется стабильно высокий прирост COVID-19

За последние сутки скончались трое больных коронавирусом, двое из них старше 65 лет



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 59 462. Это на 102 случая больше, чем было в понедельник. Из них 48% ( 28586 ) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 862 человека, трое - за последние сутки (двое старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 81 человек обследован по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 3 196 человек.



В стационарах получают лечение 596 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 479. В отделениях реанимации находится 66 пациентов (из них старше 65 лет – 44), на ИВЛ –31 пациент (из них старше 65 – 21), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 26.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1 347 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 50 938 (+45) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилированы 742 койки: занято – 596, свободно – 146 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,3%.



За сутки проведено исследований от 925 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 536 033 исследований.



Завершили вакцинацию 294 071 человек.



Фото: pixabay.com



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