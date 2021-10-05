В Улан-Удэ взялись за реставрацию советских порядков

Новый Домостроительный комбинат за пять лет непрерывной работы предлагает квартиры бесплатно



В Улан-Удэ руководство нового, только что открывшегося, Домостроительного комбината приняло на работу 50 сотрудников, 150 созданных рабочих мест пока свободны. Между тем, рабочим здесь предоставляется бесплатно общежитие, питание, достойный уровень заработной платы, а за пять лет непрерывной работы – квартира в Улан-Удэ.



Это единственный в Бурятии завод, изготавливающий железобетонные плиты для строительства многоквартирных домов и для индивидуального жилищного строительства. Комбинат возвели в рамках трехстороннего инвестиционного соглашения, подписанного в 2020 году между правительством Бурятии, администрацией Улан-Удэ и инвестором – компанией БурГражданСтрой» на срок до 2031 года. В работу домостроительный комбинат запустили в сентябре 2021 года.



Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников посетил комбинат, оценил работу нового оборудования на предприятии и осмотрел условия проживания для рабочих, сообщили в пресс-службе вице-премьера.



На выделенном участке «БурГражданСтрой» выкупил пустующие здания и полностью восстановил цех. В нем разместился весь технологический комплекс: пропарочные камеры, цех вязки арматуры и т. д. Сейчас на ДСК идет накопление инертных материалов – это щебенка, металл и т. д. Закуплено четыре мостовых крана грузоподъемностью 16 и 10 тонн и один козловой кран. За одну смену завод будет производить один этаж двухподъездного 16-этажного дома из 60 панелей. После этого изделия перевезут на строительную площадку, где потребуются только сварочные и отделочные работы. Такая технология позволит работать круглогодично.



«Территория, на которой сейчас расположен комбинат была не востребована. Пустующие, почти разваливающие площади, когда-то принадлежали ТГК-14. Сегодня мы наблюдаем совсем другую картину. Домостроительный комбинат заработал. Его мощность примерно 70-80 тысяч квадратных меров жилья в год. Теперь мы будем строить быстро и надежно. Я думаю, еще месяц и комбинат выйдет на полную мощность, сегодня отрабатываются все вопросы. Посмотрел запуск нового оборудования. Сам российский комплекс аналогичен тому, что есть в Германии. Производство комплектующих арматурных каркасов тоже механизировано. И пока здесь все настраивается, каркасы вяжутся как вручную, так и привариваются автоматизированной системой. Это, безусловно, ускорит процесс производства. Сейчас нужно время для настройки работы комбината. Продукция завода будет всегда востребована», - считает Евгений Луковников.



Сейчас на заводе создано более 200 рабочих мест по строительным направлениям. Прийти работать в цех может любой желающий. Ведь для этого здесь проводится специальное обучение.



По словам генерального директора ДСК Владимира Хусаева, для соискателей мест созданы все необходимые условия для работы и проживания. В трехэтажном кирпичном здании на первом этаже есть столовая, на втором – располагается администрация, а на третьем – для трудящихся завода есть уютные комнаты с новой мебелью, мягкими кроватями и даже техникой. Кроме того, размер заработной платы выше среднестатистической по Бурятии – 50-70 тысяч рублей. Для привлечения работников на производство, руководство комбината, как в добрые старые времена, приняло решение предоставить специалистам, проработавшим пять лет на предприятии, в собственность квартиры. К слову, такой порядок действовал в местном домостроении в советские времена.

Сегодня Домостроительный комбинат производит набор рабочих по разным специальностям: сварщики, арматурщики, операторы БСУ, операторы бетоноукладчика, формовщики, слесари, сантехники, машинисты мостового и козлового кранов, гидравлики, инженер техники безопасности и др.



Фото: пресс-служба вице-премьера правительства РБ.





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