Компания «Салют Орто» из Бурятии открывает офис в Казахстане

Открытие в Уральске состоится 8 октября



Генеральный директор компании по протезированию конечностей «Салют Орто» Иван Худяков рассказал в своем



"Запускаем наше Российско-Казахстанское предприятие! Доделываем пандус и к приему первых пациентов готовы!", - написал Иван Худяков.



Он отметил, что в Казахстан компания зашла по нескольким причинам. Это единое экономическое пространство, общее понимание проблем людей с инвалидностью и способов их решения, а также сильный и заинтересованный партнер в Казахстане.







Фото: Иван Худяков

Генеральный директор компании по протезированию конечностей «Салют Орто» Иван Худяков рассказал в своем Facebook о том, что предприятие выходит на международный уровень. Новый офис компании откроется в г. Уральск (Казахстан) 8 октября."Запускаем наше Российско-Казахстанское предприятие! Доделываем пандус и к приему первых пациентов готовы!", - написал Иван Худяков.Он отметил, что в Казахстан компания зашла по нескольким причинам. Это единое экономическое пространство, общее понимание проблем людей с инвалидностью и способов их решения, а также сильный и заинтересованный партнер в Казахстане. Напомним , в апреле 2021 года компания «Салют Орто» представила в Улан-Удэ первый бионический протез коленного сустава российского производства под брендом Steplife.Фото: Иван Худяков

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