В Улан-Удэ мошенники стали звонить дважды

Однажды попавшуюся им доверчивую жертву они ставят на конвейер обмана



В полицию Улан-Удэ обратилась 25-летняя местная жительница,на которую мошенники оформили два кредита, предварительно предложив в соцсети подарок, сообщили в МВД по Бурятии.



Денежный подарок – пять тысяч рублей – в соцсети предложила неизвестная. С радостью горожанка согласилась и для получения средств передала незнакомке номер банковской карты, затем – номер телефона и пароль, пришедший в смс-сообщениях.



Заполучив необходимые сведения, злоумышленница осуществила доступ к личному кабинету улан-удэнки в мобильном банковском приложении и оформила кредит на сумму 86 тысяч рублей. Собеседнице, увидевшей уведомление о зачислении денег, она сказала, что ошибочно перевела крупную сумму и попросила вернуть 81 тысячу рублей обратно. Горожанка заподозрила, что на нее оформили кредитные обязательства. Однако, рассчитывая на снисхождение мошенницы и рассказав о жизненных трудностях, проявила легкомыслие и попросила ее погасить займ.



«Расчувствовавшись», мошенница, якобы, согласилась помочь с погашением кредита, но парировала: для этого деньги в полном объеме нужно перевести ей на банковскую карту. Поскольку банк ввиду подозрительной активности заблокировал возможность перевода сумм, потерпевшей необходимо было перечислить средства через банкомат. Однако темное время суток ее остановило, а утром, посоветовавшись с родственниками, она поняла, что стала жертвой мошенников. Проехав в отделение финансового учреждения, девушка закрыла взятый злоумышленниками кредит.



Однако мошенники вновь напомнили о себе: благодаря полученным от улан-удэнки в ходе беседы паспортным данным 1 октября они оформили займ на ее имя на сумму 7,5 тысяч рублей в микрофинансовой организации. Горожанка узнала об этом спустя три дня просрочки платежа и обратилась в орган внутренних дел.



Ведется расследование.



Фото: pixabay.com





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