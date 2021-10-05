В Улан-Удэ в пансионате для престарелых возводят второй этаж

Завершение строительных работ запланировано на конец 2022 года



В строительстве пансионата для престарелых и инвалидов на 150 мест в Улан-Удэ выполнены все запланированные на 2021 год объемы строительных работ. Завершается строительство первого этажа, в четырех блоках уже идет возведение второго этажа. Завершение строительных работ запланировано на конец 2022 года, сообщили в пресс-службе УКС правительства Бурятии.



Подрядной организацией ООО «Ремстрой» выполнено устройство наружных сетей водоснабжения, водоотведения, техприсоединение к централизованным сетям холодного водоснабжения МУП «Водоканал».



- Завершается кирпичная кладка наружных стен первого этажа по всем блокам, по четырем блокам – уже второго этажа. Монтируют тепловые сети. Временное ограждение присутствует по всему периметру, там, где было технологически возможно, выполнено уже постоянное ограждение, - комментирует директор подрядной организации Елена Федорова.



- На сегодня выполнены все объемы работ согласно графику производственных работ 2021 года. В планах – до конца года создать тепловой контур, подвести под кровлю, заполнить оконные проемы, завести тепло в один из блоков. Завершение всех работ планируется на конец 2022 года, в 2023 году будем уже вводить в эксплуатацию, – отметил начальник УКС Анатолий Урбанов



Объект будет состоять из 10 основных блоков: А, Б, В, Г – административные, Д –пищеблок и культурно-массовый блок, блоки Е1, Е2, Е3, Е4, Е5 – жилые. Помимо основных десяти блоков по проекту возводятся и два отдельностоящих здания: проходная и теплый гараж на 4 машины.



Строительство современного социального учреждения в поселке Светлый идет по нацпроекту «Демография». Основные строительные работы начали весной 2021 года.



Пансионат будет представлять из себя двухэтажный дом-интернат площадью в 21 тыс кв метров. Здесь создадут все условия для комфортного пребывания престарелых граждан и инвалидов, в том числе колясочников. В каждом из пяти жилых блоков будет проживать по 30 человек – всего 150 постояльцев. Планируемый штат персонала для каждого блока – 25-30 человек. В республике это будет первый пансионат такого масштаба.



Фото: пресс-служба УКС правительства Бурятии



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