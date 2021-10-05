В Улан-Удэ успешно прооперировали семимесячную малышку с врожденным пороком сердца

Врачи Республиканской клинической больницы оперируют детей с этим диагнозом пяти нозологий







Неутешительный диагноз маленькой Дарине поставили ещё в роддоме. Все началось с шумов в сердце, которые сопровождались одышкой, отсутствием аппетита, а в последние два месяца девочка не набирала ни в весе, ни в росте. В связи с появлением умеренной сердечной недостаточности и задержкой в весе, несмотря на грудной возраст, врачи приняли решение оперировать ребенка до года.



Маме предложили Новосибирский федеральный центр, но, учитывая нестабильную эпидобстановку, длительную дорогу появились опасения, сообщили в минздраве Бурятии.



«Мы узнали, что в нашей Республиканской больнице есть хороший молодой хирург Владимир Ильинов. Он принял нас, познакомился и взял на операцию», - рассказала мама Дарины.



Операция длилась 1,5 часа и прошла успешно, несмотря на большую патологию. Уже в палате у малышки стал появляться аппетит, нормализовался сон. Несколько месяцев восстановления - и Дарина ничем не будет отличаться от сверстников, никаких ограничений в занятиях спортом, т.е. будет вести абсолютно полноценную жизнь.



О маленьких сердцах в Республиканской больнице заботится Ольга Володарская - детский кардиолог отделения сердечно-сосудистой хирургии с 32-летним стажем. Именно ее заботливые руки готовят малышей к операциям. Амбулаторная подготовка - важный период, поскольку малейшая простуда может стать причиной отмены операции. Именно Ольга Владимировна была первым кардиологом, к которой обратилась семья с двухмесячной Дариной.



В отделении сердечно-сосудистой хирургии РКБ оперируют детей с врожденными пороками сердца пяти нозологий, в т.ч. дефекты перегородок, открытый артериальный проток, с 1-2 летнего возраста.

После операции дети проводят в отделении 7-9 дней на время восстановительного периода, в ходе которого проводится УЗИ-контроль. Необходимо убедиться, что все хорошо и порок устранен. Но, как говорит Ольга Владимировна, трехлетки уже на четвертый день начинают бегать по коридорам и их не удержать.



За годы своей работы Ольга Владимировна пролечила тысячи детей с различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в т.ч. несколько сотен детей с пороками сердца, которые оперировали хирурги РКБ. Детей оперируют как полостным методом, так и закрытым способом (транскатетерно) с хорошими результатами.



«Спасибо Ольге Владимировне, что была с нами «от» и «до». Хорошо, что у нас, никуда ездить не нужно. Дома и стены помогают. Мы даже и не знали, что в РКБ оперируют детей, ещё и так хорошо. Персонал очень хороший. Все очень переживали, как Дарина будет ночевать без меня в реанимации, но обошлось», - поблагодарила врачей мама Дарины.



Малышка уже дома, врачи пожелали ей крепкого здоровья и прекрасного светлого будущего.



Фото: pixabay.com



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