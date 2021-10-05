В Тарбагатайском районе Бурятии завершают ремонт региональной дороги

В настоящее время идут работы по устройству кюветов и водоотводных лотков



Капитальный ремонт участка дороги Улан-Удэ-Николаевский - Тарбагатай – Подлопатки – Окино -Ключи с 38 по 60 км ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В настоящее время на всем протяжении участка на 100% уложен асфальт, идут работы по устройству кюветов и водоотводных лотков, сообщили в пресс-службе Минтранса Бурятии.



Также в ходе капремонта были выполнены работы по отсыпке земполотна, укладке водопропускных трубы, монтажу быстротоков. В дальнейшем на участке, проходящем через село Пестерево, устроят автобусные остановки, тротуары. На опасных местах дороги установят металлические ограждения.



В этом году ремонт участка с 38 по 60 км дороги Улан-Удэ-Николаевский - Тарбагатай – Подлопатки – Окино – Ключи планируется завершить.



«С начала реализации нацпроекта в Бурятии, т.е. с 2017 года в Бурятии отремонтировано более 380 км муниципальных и региональных автомобильных дорог. В этом году введем в эксплуатацию еще 110 км. Так поэтапно, благодаря этой масштабной ремонтной кампании, мы преображаем внешний вид муниципальных образований Улан-Удэнской агломерации, повышаем уровень качества и безопасности региональных дорог», - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.



Фото: "Номер один"

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