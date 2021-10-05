Юнармейцы из Бурятии, победившие во всероссийской военно-спортивной игре, вернулись домой

Министерство спорта и молодёжной политики организовало встречу юных героев на малой родине



Юнармейцы из Бурятии стали лучшими во Всероссийской военно-спортивной игре «Победа». Сегодня министерство спорта и молодёжной политики республики организовало встречу юных героев на малой родине.





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Юнармейцы из Бурятии стали лучшими во Всероссийской военно-спортивной игре «Победа». Сегодня министерство спорта и молодёжной политики республики организовало встречу юных героев на малой родине. Напомним , команда юнармейцев из Бурятии заняла первое место по итогам последних двух конкурсов в крупнейшей детской военно-спортивной игре "Победа", финальная церемония которой прошла в субботу в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке.

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