Следы таинственной древней цивилизации найдены в Тибете

Это кластер петроглифов, оставленный древней кочевой культурой на севере Цинхай-Тибетского плато



Участники Цинхай-Тибетской научной экспедиции обнаружили загадочные наскальные изображения при обследовании района озера Намцо в Тибете. Ученые предполагают, что эти рисунки, а также обнаруженные там же каменные инструменты и гробницы могут быть следами таинственной древней кочевой цивилизации.



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В ходе очередного обследования группа обнаружила целый кластер петроглифов, оставленный таинственной древней кочевой культурой на севере Цинхай-Тибетского плато. Изучение рисунков уже показало, что кочевники плато тесно контактировали с другими этническими группами, в результате чего происходил заметный культурный обмен.



«Мы видим, что стили многих наскальных рисунков содержат элементы, характерные не только для ранних тибетцев, но и для ранних ханьцев, - говорит профессор Тан Хуэйшэн из Хэбэйского университета, директор Международного центра изучения наскального искусства. - Мы также обнаружили надписи, выполненные в виде китайских иероглифов. Кроме того, здесь встречается стиль народов Центральной Азии».



По его словам, смешение стилей указывает на то, что озеро Намцо в свое время было важным участком древнего Шелкового пути и объединяло различные культуры. Члены экспедиции также обнаружили большое количество древних каменных орудий, каменных гробниц и следы жертвоприношений.



Эксперты считают, что эти артефакты принадлежат той же таинственной культуре, которая оставила после себя часть ныне найденных петроглифов. Изучение всех этих находок, по словам ученых, имеет большое значение для понимания истории ранней кочевой культуры северного Тибета. Кстати, в ходе работ впервые была проведена научная датировка местных наскальных рисунков, найденных на острове Чжаси.



«Это наша первая попытка датировать наскальные рисунки с помощью современных научных методов, - уточняет профессор Тан Хуэйшэню - Для красочных наскальных рисунков мы в основном используем урановый метод, который предусматривает извлечение карбоната кальция из наскальных изображений и его изучение».



Кроме того, ученые провели углеродное датирование той древней органики, которая была найдена в рамках экспедиции. Полученные результаты планируется сопоставить. Это позволит определить возраст наскальных изображений. Объединение результатов радиоуглеродного и уранового датирования на сегодня считается наиболее передовым методом, который позволяет с большой степенью точности определять возраст наскальной живописи.



Добавим, что Намцо в переводе с тибетского языка означает «небесное озеро». Кстати, оно является центром притяжения туристов, хотя добраться туда нелегко. Намцо находится на высоте 4730 метров над уровнем моря, а общая площадь этого региона составляет 2020 квадратных километров.



Как уже рассказывала «РГ», ранее ученые обнаружили на скалистом мысе Тибетского плато известняковую плиту с отпечатками детских рук и ног. С помощью уранового датирования было установлено, что возраст этой плиты составляет 169-226 тысяч лет. В древности это была мягкая субстанция. Затвердев, она сохранила на себе пять отпечатков ног семилетнего ребенка и пять отпечатков рук двенадцатилетнего. Предположительно, они были денисовцами. Ученые пришли к выводу, что этот объект был создан по художественному замыслу.



Фото: news.cgtn.com Участники Цинхай-Тибетской научной экспедиции обнаружили загадочные наскальные изображения при обследовании района озера Намцо в Тибете. Ученые предполагают, что эти рисунки, а также обнаруженные там же каменные инструменты и гробницы могут быть следами таинственной древней кочевой цивилизации.Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на CGTN , это уже вторая подобная научно-исследовательская экспедиция. Она обследует Цинхай-Тибетское плато с августа 2017 года. Основной задачей является всестороннее и систематическое исследование наскальных рисунков в окрестностях озера Намцо.В ходе очередного обследования группа обнаружила целый кластер петроглифов, оставленный таинственной древней кочевой культурой на севере Цинхай-Тибетского плато. Изучение рисунков уже показало, что кочевники плато тесно контактировали с другими этническими группами, в результате чего происходил заметный культурный обмен.«Мы видим, что стили многих наскальных рисунков содержат элементы, характерные не только для ранних тибетцев, но и для ранних ханьцев, - говорит профессор Тан Хуэйшэн из Хэбэйского университета, директор Международного центра изучения наскального искусства. - Мы также обнаружили надписи, выполненные в виде китайских иероглифов. Кроме того, здесь встречается стиль народов Центральной Азии».По его словам, смешение стилей указывает на то, что озеро Намцо в свое время было важным участком древнего Шелкового пути и объединяло различные культуры. Члены экспедиции также обнаружили большое количество древних каменных орудий, каменных гробниц и следы жертвоприношений.Эксперты считают, что эти артефакты принадлежат той же таинственной культуре, которая оставила после себя часть ныне найденных петроглифов. Изучение всех этих находок, по словам ученых, имеет большое значение для понимания истории ранней кочевой культуры северного Тибета. Кстати, в ходе работ впервые была проведена научная датировка местных наскальных рисунков, найденных на острове Чжаси.«Это наша первая попытка датировать наскальные рисунки с помощью современных научных методов, - уточняет профессор Тан Хуэйшэню - Для красочных наскальных рисунков мы в основном используем урановый метод, который предусматривает извлечение карбоната кальция из наскальных изображений и его изучение».Кроме того, ученые провели углеродное датирование той древней органики, которая была найдена в рамках экспедиции. Полученные результаты планируется сопоставить. Это позволит определить возраст наскальных изображений. Объединение результатов радиоуглеродного и уранового датирования на сегодня считается наиболее передовым методом, который позволяет с большой степенью точности определять возраст наскальной живописи.Добавим, что Намцо в переводе с тибетского языка означает «небесное озеро». Кстати, оно является центром притяжения туристов, хотя добраться туда нелегко. Намцо находится на высоте 4730 метров над уровнем моря, а общая площадь этого региона составляет 2020 квадратных километров.Как уже рассказывала «РГ», ранее ученые обнаружили на скалистом мысе Тибетского плато известняковую плиту с отпечатками детских рук и ног. С помощью уранового датирования было установлено, что возраст этой плиты составляет 169-226 тысяч лет. В древности это была мягкая субстанция. Затвердев, она сохранила на себе пять отпечатков ног семилетнего ребенка и пять отпечатков рук двенадцатилетнего. Предположительно, они были денисовцами. Ученые пришли к выводу, что этот объект был создан по художественному замыслу.Фото: news.cgtn.com

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