Педагоги десять школ Улан-Удэ получат благодарности за подготовку талантов

Специальные благодарственные письма учителям за выпускников рассылает новосибирская физматшкола



В День учителя Специализированный учебно-научный центр при Новосибирском госуниверситете (СУНЦ НГУ — новосибирская физматшкола) начал рассылку благодарственных писем в школы, ученики которых смогли пройти сложный отбор и поступить в СУНЦ НГУ. Всего письма с благодарностями получат учителя 192 школ, в том числе – преподаватели 10 школ из Бурятии, сообщили в пресс-службе центра.



Это: лицей-интернат №61, Российская гимназия №59, Республиканский бурятский национальный лицей интернат №1, гимназия №14, гимназия №33, средние школы №5, №19, №26, №32, № 49. В СУНЦ НГУ поступили в общей сложности 15 учеников этих школ.



Поступление в новосибирскую физматшколу – это сложный конкурсный отбор, который успешно проходят только самые талантливые и целеустремленные. Воспитание этих качеств в ребенке – очень важная задача. Школа, безусловно, играет здесь ведущую роль, убеждены в СУНЦ НГУ. И в сегодняшнем успехе ребят есть большая заслуга преподавателей, которые учили их до поступления в СУНЦ НГУ, готовили к различным олимпиадам и турнирам, прививали интерес к точным и естественным наукам, а в последние полгода вместе с учениками осваивали дистанционный формат работы. Все благодарственные письма подписал ректор Новосибирского госуниверситета, академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор Михаил Федорук.



«СУНЦ НГУ – это подразделение нашего университета, которое уже почти 60 лет занимается поиском одаренных детей и помогает им сделать первые шаги в науку. Но для того, чтобы оказаться здесь, ребятам нужно пройти длинный путь, который начинается задолго до побед на олимпиадах. И без помощи взрослых на этом пути им не обойтись. Вовремя заметить таланты ребенка, увидеть способности, которые еще только формируются, могут только внимательные родители и неравнодушные учителя. В День учителя мы выражаем своим коллегам признательность за их труд, высокий профессионализм и заинтересованность в успехах каждого ученика», — говорит Михаил Петрович.



В этом учебном году в новосибирскую физматшколу зачислены 315 учеников из 39 регионов России, а также из Казахстана и Украины. Чтобы стать учащимися СУНЦ НГУ, большинство ребят прошли трехнедельное обучение и сдали итоговые экзамены в Летней школе, которую СУНЦ проводит в августе. В Летнюю школу, в свою очередь, попадают призеры олимпиад высокого уровня, лучшие ученики Заочной школы (работает на базе СУНЦ), призеры различных турниров и конференций для школьников в области точных и естественных наук, а также вольнослушатели — ребята, которые не имеют призовых мест на олимпиадах, но смогли успешно написать вступительные контрольные. Кроме того, без прохождения Летней школы в СУНЦ НГУ зачислены лучшие учащиеся Летней смены олимпиадной подготовки, которую СУНЦ проводил в июле, победители профильных олимпиад высокого уровня.



Фото: пресс-служба СУНЦ НГУ



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