Жители Бурятии День отца отпразднуют дважды

Президент России установил его дату на третье воскресенье октября, а в республике он отмечается в последнее воскресенье октября



В России появится День отца, он будет отмечаться каждое третье воскресенье октября. Соответствующее постановление, подписанное 4 октября президентом РФ Владимиром Путиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.



«В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю установить День отца и отмечать его в третье воскресенье октября», - сказано в документе. В постановлении главы государства уточняется, что данный указ вступает в законную силу со дня его подписания.



Между тем, в минсоцзащиты Бурятии напомнили, в республике День отца отмечается в последнее воскресенье октября. В этом году он приходится на 31 октября. Начиная с 2019 года, ведомство совместно с Консультативным советом отцов при главе Бурятии проводят республиканский конкурс «Папа года», приуроченный к этой дате. В этом году он проводится в третий раз. Цель конкурса – показать высокую значимость отца в семье и его роль в воспитании детей, способствовать распространению лучшего опыта отцовского воспитания. Сейчас проводится районный этап конкурса. Его итоги подведут уже 8 октября, далее финалисты поборются за звание лучшего папы на республиканском этапе, который пройдет с 18 октября по 29 октября. Награждение победителей состоится 29 октября 2021 года.



А вот как быть с тем, что де-факто у праздника в Бурятии получилось две даты – одна федеральная, другая республиканская – в пресс-службе ведомства пояснить пока не смогли. Можно лишь предполагать – чуть позднее республиканскую дату приведут в соответствие с федеральной, дабы избавить пап от двойного искушения, а их близких от необходимости покупать два раза подарки.



Правда, нынче с этой корректировкой законодательства уже явно не успеть. Так, что у отцов есть шанс насладиться двойным праздником. Впрочем, для республики, где официально отмечают два Новых года, так себе проблемка. Все привыкли.



Фото: pixabay.com











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