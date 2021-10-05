В Бурятии задержали юного, но сверхнастойчивого угонщика

Пять попыток угона и два проникновения в квартиры завершились на трассе ДТП



В Джидинском районе Бурятии сотрудники уголовного розыска задержали угонщика. Ночью 3 октября 16-летний житель села Петропавловка решил угнать автомобиль, чтобы покататься. Однако противоправные попытки увенчались успехом не сразу. Чтобы совершить угон, он повредил несколько автомашин и, кроме того, дважды проникал в чужие квартиры за ключами от транспортных средств, принадлежащим хозяевам жилищ, сообщили в республиканском МВД.



Так, молодой человек разбил боковое окно иномарки, припаркованной во дворе многоквартирного дома на улице Свердлова, однако автомобиль не завёлся. Стоявшая около гостиницы в соседнем дворе «Лада Гранта» оказалась не заперта и завелась, однако заблокированный руль не дал сдвинуть машину с места. Смыкание проводов не помогло и в случае с «Тойотой Краун», для проникновения в салон которой подозреваемый повредил боковое стекло.



Тогда злоумышленник сменил тактику: на улице Жаргалова он через форточку на веранде проник в частный дом. В жилище молодой человек незаметно для спящих хозяев нашел ключи от находившегося в ограде ВАЗа, но завести «Жигули» также не получилось.



Аналогичным образом он похитил ключи от «Лексуса» в доме неподалеку, отключил автосигнализацию и выехал за ворота. Однако на 75-м километре автодороги Петропавловка – Гусиноозерск – Улан-Удэ поездка прервалась: не доезжая улуса Боргой, подозреваемый не справился с управлением и опрокинул машину. Молодой человек не пострадал. Бросив автомашину, он дошел до улуса и на рейсовом автобусе вернулся домой.



Отметим, ранее старшеклассник неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и некоторое время обучался в спецшколе закрытого типа в Заиграевском районе, состоит на учете в ПДН.



Возбуждены уголовные дела по фактам попыток угонов у незаконного проникновения в жилище.



Фото: pixabay.com







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