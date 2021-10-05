В Улан-Удэ пока не собираются поднимать тариф на проезд в общественном транспорте

Официальных документов по тарифам для рассмотрения на очередной сессии не поступало



В Улан-Удэ начали говорить о возможном повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Но, как сообщили в Горсовете, вопрос по повышению тарифов в городской парламент не вносился.



"Однако стоит отметить, что в администрации города состоялась тарифная комиссия, где Комитетом по экономическому развитию были представлены новые тарифы", - рассказали в городской администрации.



Также там отметили, что согласно регламенту, в случае внесения вопроса на сессию, проект будет предварительно рассмотрен на профильных комитетах, на заседании совместных комитетов и Дне депутата.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ



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