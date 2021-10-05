В Бурятии житель ДНТ задушил соседа за оскорбления

Он накинул на знакомого веревку и вывел на улицу, а тело спрятал на соседнем участке



Восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Такое наказание вынес в Бурятии суд 64-летнему мужчине, признанному виновным в «убийстве».



Как сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии, осужденный мужчина проживал в одном из садовых товариществ на территории Заиграевского района, нигде не работал, злоупотреблял алкогольными напитками. Вечером 19 февраля после употребления спиртного он лег спать. Однако в этот момент в гости зашел знакомый местный житель, который стал оскорблять хозяина дома, упрекая его в клевете.



Из-за этого между мужчинами произошла потасовка, в ходе которой хозяин подобрал с пола веревку, накинул петлю на шею противника и стал душить его. Затем злоумышленник вывел гостя на улицу, где продолжил стягивать петлю на его шее, пока потерпевший не перестал подавать признаки жизни.



Затем мужчина перенес тело в постройку на соседнем участке и заколотил в ней дверь.



Фото: pixabay.com





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