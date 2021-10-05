Подарки ко Дню учителя подорожали

А список подарков скромен – чаще это букет цветов



Средние расходы на подарок классному руководителю от класса за два года выросли на 20%. В преддверии Дня учителя, который отмечается 5 октября, сервис



В опросах приняли участие родители школьников из всех федеральных округов страны. Согласно их ответам, самый популярный знак внимания на День учителя – букет: 43% родителей поделились планами покупки цветов от класса. На втором месте - подарочные сертификаты (13%), на третьем — наборы сладостей с чаем или кофе (12%).



Еще 6% опрошенных планируют дарить классным руководителям деньги, 2% - технику для работы (к примеру, принтер или планшет). Среди других подарков на профессиональный праздник — книги, билеты в театр, часы, фотоальбомы, ручки и проч. Однако к моменту опроса 38% родителей не определились с выбором подарка. Заметим, что список вариантов подарков роскошью назвать нельзя, он скромен.



Подарок для классного руководителя на профессиональный праздник родительским коллективам обойдется в среднем в 3200 рублей. Родительские коллективы в Москве потратят больше всех (в среднем 4000 рублей). В Санкт-Петербурге средний бюджет составляет 3000 рублей. По 2500 рублей потратят на подарки учителям родительские коллективы из Воронежа, Новосибирска и Ростова-на-Дону.



По сравнению с аналогичным исследованием 2018 года средняя цена подарка на День учителя за два года выросла на 20%. Причина явно одна – инфляция.



Фото: pixabay.com Средние расходы на подарок классному руководителю от класса за два года выросли на 20%. В преддверии Дня учителя, который отмечается 5 октября, сервис SuperJob узнал, что планируют дарить учителям родительские коллективы и сколько денег на это собираются потратить.В опросах приняли участие родители школьников из всех федеральных округов страны. Согласно их ответам, самый популярный знак внимания на День учителя – букет: 43% родителей поделились планами покупки цветов от класса. На втором месте - подарочные сертификаты (13%), на третьем — наборы сладостей с чаем или кофе (12%).Еще 6% опрошенных планируют дарить классным руководителям деньги, 2% - технику для работы (к примеру, принтер или планшет). Среди других подарков на профессиональный праздник — книги, билеты в театр, часы, фотоальбомы, ручки и проч. Однако к моменту опроса 38% родителей не определились с выбором подарка. Заметим, что список вариантов подарков роскошью назвать нельзя, он скромен.Подарок для классного руководителя на профессиональный праздник родительским коллективам обойдется в среднем в 3200 рублей. Родительские коллективы в Москве потратят больше всех (в среднем 4000 рублей). В Санкт-Петербурге средний бюджет составляет 3000 рублей. По 2500 рублей потратят на подарки учителям родительские коллективы из Воронежа, Новосибирска и Ростова-на-Дону.По сравнению с аналогичным исследованием 2018 года средняя цена подарка на День учителя за два года выросла на 20%. Причина явно одна – инфляция.Фото: pixabay.com

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