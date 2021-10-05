В Улан-Удэ новый сожитель горожанки убил ее бывшего сожителя

Бывший рискнул лечь на диван рядом с женщиной и получил несколько ударов ножом



В Улан-Удэ 3 октября вечером в квартире одного из домов по переулку Яблоневый обнаружено тело 38-летнего мужчины с колото-резаными ранениями грудной клетки, живота и конечности. По подозрению в совершении преступления задержан 44-летний мужчина, с которым потерпевший незадолго до смерти употреблял спиртные напитки в квартире у их общей подруги.



Как сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии, по данным следствия, 2 октября подозреваемый в убийстве приехал в гости к знакомой, проживающей в доме на переулке Яблоневый и в течение двух дней употреблял с ней алкогольные напитки. Следующим вечером к женщине пришел ее бывший сожитель, который присоединился к их компании и вместе с ними стал распивать спиртное. Спустя некоторое время мужчины вышли покурить, а хозяйка в это время прилегла на диван. Вернувшись в квартиру, бывший сожитель лег на диван рядом с женщиной. Увидев их вместе, подозреваемый схватил нож и нанес им несколько ударов по телу противника, после чего выбежал на улицу и скрылся. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.



Подозреваемый позже был задержан сотрудниками уголовного розыска полиции в ходе проведенных в городе оперативно-разыскных мероприятий.



Решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины преступления.



Фото: «Номер один»



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