Член центрального штаба ОНФ проверила общественные территории в Улан-Удэ

Светлана Калинина похвалила мэрию и подрядчика за сквер «Ровесникам, ушедшим в бой»



В Бурятию из Москвы с рабочей поездкой прибыла член Центрального штаба ОНФ, координатор центра мониторинга благоустройства городской среды, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» Светлана Калинина. Республику она посещает уже шестой раз.



В понедельник, 4 октября, Светлана Калинина побывала в Нижнеангарске и Северобайкальске, а также ряде небольших населенных пунктов. Пятого октября общественница проверяла объекты в Улан-Удэ – как недавно отремонтированные общественные территории, так и объекты, по которым были жалобы от горожан.



Одной из общественных территорий, где побывала Светлана Калинина, стал сквер «Ровесникам, ушедшим в бой». Увиденным общественница осталась довольна.



- Здесь есть, где посидеть, подумать и в то же время хорошее качество содержания. Видна монументальность, в то же время на заднем плане есть детские площадки. Фонари правильно установлены, есть камеры видеонаблюдения. Брусчатка уложена хорошо, отведение воды есть, все дорожки совмещены с пешеходными зонами. Радует все, что есть. Спасибо подрядчику. Оцениваю на пять с плюсом. Хочется, чтобы все проекты выполнялись так же качественно. Если два года назад были вопросы к проектному решению, к планировке сквера, монументальности, долговечности, то сегодня Улан-Удэ меня приятно удивил, - поделилась впечатлениями член Центрального штаба ОНФ.



Первый заместитель председателя комитета городского хозяйства Александр Тюрюханов напомнил, что при проектировании сквера «Ровесникам, ушедшим в бой» учитывали мнения пожелания горожан, особенно тех, кто принимал участие в войнах.



- В результате консолидированной работы у нас получился такой замечательный сквер. Он номинировался на различные всероссийские конкурсы и не раз в них побеждал. Можно с уверенностью сказать, что поставленная цель нами достигнута. Сквер ремонтировался под жестким контролем - каждый день у нас здесь в 8 утра проходили планерки, проверяли каждый квадратный метр. Сейчас мы набираем опыт по общественным территориям и активное участие людей помогает. Очень приятна высокая оценка, для нас это стимул для дальнейшей качественной работы, - прокомментировал Александр Тюрюханов.



В настоящее время работы в сквере продолжаются – весной здесь высадят саженцы деревьев.



Напомним, реконструкция сквера состоялась в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который разработан по поручению президента России Владимира Путина. Стоимость работ составила 44,62 млн рублей. Площадь сквера осталась практически такой же, какой была. Сделаны определенные изменения по парковке, по расположению детской площадки. Основная концепция сквера, привычная улан-удэнцам, сохранена. Детская площадка выполнена в военном стиле. Работы по проектированию заняли почти полгода, проект разрабатывал местные проектировщики. Открылся обновленный сквер год назад.



Также Светлана Калинина проверила бульвар Карла Маркса. Здесь у нее возник ряд замечаний – в частности, общественница раскритиковала покраску железного заборчика. Судя по всему, красили его уже при отрицательных температурах воздуха и во многих местах краска облезла и железо успело заржаветь. Также критике подверглись бордюры – они слишком низкие и земля с газонов вымывается на пешеходные дорожки. В нижней части бульвара Светлана Калинина обнаружила пандус, ведущий к забору, а также травмоопасные бетонные выступы на асфальте. Общественница поручила подрядчику устранить недостатки в ближайшее время.



Итоги проверки подведут на межведомственном совещании, которое состоится восьмого октября.



Фото: «Номер один»



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