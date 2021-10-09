Председатель Народного Хурала Владимир Павлов поздравил жителей Бурятии с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Дорогие труженики села!



Уважаемые работники и ветераны агропромышленного комплекса Республики Бурятия!



Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!



Этот праздник – хороший повод, чтобы сказать добрые слова людям, которые своим трудом решают важные задачи: укрепление продовольственной безопасности республики, повышение конкурентоспособности местной сельскохозяйственной продукции. От результатов вашего труда во многом зависит жизненный уровень, здоровье и благосостояние населения.



Сельскохозяйственная отрасль является важной частью экономики Бурятии. За последние годы увеличилась посевная площадь сельскохозяйственных культур, растет производство мяса, молока, овощей. Все это благодаря деятельности, которую ведут 154 сельскохозяйственных предприятия, 1355 крестьянско-фермерских хозяйств, 146 тысяч личных подсобных хозяйств, более 400 организаций пищевой и перерабатывающей промышленности.



Несмотря на то, что уборка зерновых в этом году затягивается, в непростых погодных условиях аграрии ожидают получить хороший урожай. Заготовлено достаточное количество кормов на зиму.



Депутаты Народного Хурала Республики Бурятия постоянно и целенаправленно работают над увеличением финансирования государственных программ для фермеров, выделением субсидий для сельхозтоваропроизводителей, оказанием помощи в укреплении материально- технической базы наших сельхозпредприятий.



Нам еще многое предстоит сделать для повышения эффективности работы республиканского АПК, продвижения производимой сельхозпродукции, социального развития сельских территорий. Уверен, у нас есть все необходимое, чтобы вместе добиваться поставленных целей.



Дорогие земляки! Ваше трудолюбие, ответственность, преданность своему делу, любовь к родной земле заслуживают искренней благодарности.



В профессиональный праздник желаю вам крепкого здоровья, благополучия, богатых урожаев и новых трудовых достижений!



Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А. Павлов







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