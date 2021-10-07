Более 5 тысяч человек привлекли к Всероссийской штабной тренировке в Бурятии

На приемо-раздаточной станции сжиженного газа ЛВРЗ были отработаны практические мероприятия по ликвидации ЧС



6 октября республика приняла участие в ежегодной Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне. Так, на приемо-раздаточной станции сжиженного газа Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода были отработаны практические мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации и эвакуации населения из зоны поражения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.



Кроме этого были проведены показные занятия с формированиями гражданской обороны Улан-Удэнского отделения ВСЖД ОАО «РЖД» с практическим развертыванием поста радиационного, химического, биологического наблюдения, станции обеззараживания одежды, пункта выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ). Также было приведено в готовность защитное сооружение гражданской обороны.



В 10:40 по местному времени была запущена проверка систем оповещения населения, в том числе с прерыванием эфирного вещания на телевидении и радио.



Всего к учениям были привлечены 5613 человек и 536 единиц техники.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.