Пассажиры ВСЖД от 60 лет и старше смогут путешествовать в купе со скидкой 30%

Билеты по привлекательным ценам можно приобрести на поезда отправлением с 11 октября по 23 декабря 2021 года



До 12 октября пассажиры ВСЖД в возрасте от 60 лет и старше могут оформить проездные документы в купе поездов дальнего следования формирования «Федеральной пассажирской компании» (дочернее общество ОАО «РЖД») со скидкой 30%, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



Билеты по привлекательным ценам можно приобрести на поезда отправлением с 11 октября по 23 декабря 2021 года. Акция приурочена к Международному дню пожилых людей, которым считается 1 октября.



Специальный тариф действует в поездах внутригосударственного сообщения и не применяется одновременно с другими специальными тарифами/скидками, при оформлении билетов организованным группам пассажиров, льготных билетов, билетов по специальным талонам и транспортным требованиям.



Оформить проездные документы со скидкой можно в кассах дальнего следования, на сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».



Фото: company.rzd.ru



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