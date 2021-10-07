В Бурятии разворачивают дополнительные госпитали для больных коронавирусом

Занятость коечного фонда в регионе составляет 80,3%



Медики Бурятии начали разворачивать дополнительные ковидные госпитали из-за роста заболеваемости. Моностационар открылся в одном из крупных районов республики - Заиграевском, расположенном рядом с Улан-Удэ, сообщает



"В связи ростом заболеваемости среди населения в стационаре Заиграевской центральной районной больницы сегодня открыт ковидный стационар", - сообщили изданию в пресс-службе.



Медики не исключают, что с ростом заболеваемости будут развернуты еще дополнительные койки. "К сожалению, темпы вакцинации снизились, начался рост заболеваемости, - пояснила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова. - Сейчас активно работают наши основные ковидные госпитали на базе республиканской инфекционной больницы - в двух основных госпиталях: на улице Солнечной и на улице Пирогова, также работает как ковидный моностационар на базе госпиталя ветеранов войн, и есть ряд коек в районах республики". Всего в регионе в настоящее время развернуто 742 койки для лечения пациентов с COVID-19.



По данным Минздрава Бурятии, наиболее сложная эпидобстановка регистрируется в настоящее время в городах Улан-Удэ, Северобайкальск, а также в Кабанском, Баунтовском эвенкийском районах.







Фото: "Номер один"

Медики Бурятии начали разворачивать дополнительные ковидные госпитали из-за роста заболеваемости. Моностационар открылся в одном из крупных районов республики - Заиграевском, расположенном рядом с Улан-Удэ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава."В связи ростом заболеваемости среди населения в стационаре Заиграевской центральной районной больницы сегодня открыт ковидный стационар", - сообщили изданию в пресс-службе.Медики не исключают, что с ростом заболеваемости будут развернуты еще дополнительные койки. "К сожалению, темпы вакцинации снизились, начался рост заболеваемости, - пояснила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова. - Сейчас активно работают наши основные ковидные госпитали на базе республиканской инфекционной больницы - в двух основных госпиталях: на улице Солнечной и на улице Пирогова, также работает как ковидный моностационар на базе госпиталя ветеранов войн, и есть ряд коек в районах республики". Всего в регионе в настоящее время развернуто 742 койки для лечения пациентов с COVID-19.По данным Минздрава Бурятии, наиболее сложная эпидобстановка регистрируется в настоящее время в городах Улан-Удэ, Северобайкальск, а также в Кабанском, Баунтовском эвенкийском районах. Напомним , по состоянию на утро 7 октября общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 59 678. Это на 111 случаев больше, чем было в среду. Из них 48% (28666) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 872 человека, шестеро - за последние сутки (все старше 65 лет )Фото: "Номер один"

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