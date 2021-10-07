Египетская сила для бурятского рынка

В республике из-за невысокого урожая картофеля не обойтись без его импорта



С начала года картофель в Бурятии подорожал почти в полтора раза. Помимо неблагоприятных для картофеля погодных условий, на ситуацию повлиял рост стоимости топлива, а также снижение посевных площадей в частном секторе Бурятии. Октябрь продолжил инфляционную тенденцию - вместо удешевления стоимости картофеля в связи со сбором нового урожая произошло его удорожание продукта.



Второй хлеб



В 2021 году в Бурятии картофель вместе с морковью возглавил рейтинг наиболее подорожавших продуктов из так называемого «борщевого» набора. По данным Росстата, последние несколько лет цена на картошку в Бурятии держалась на относительно низких уровнях, в среднем около 20 рублей за килограмм. Но к весне 2021 года второй хлеб в Бурятии подорожал. Высокая продовольственная инфляция переориентировала население на более дешевый продукт, и возник дефицит. Который стал закрываться завозом в Бурятию египетской и азербайджанской картошки.



Осень 2021 года не принесла позитивных новостей. Помимо того, что из-за дождей и нехватки света картофель стал мельче, в Бурятии уже через пару недель после сбора урожая он начал дорожать. С 1000 рублей за мешок картофеля - до 1200 - 1300 рублей. И это не предел. Продавцы говорят, что часть производителей намерены сохранить урожай подольше и продать его зимой либо весной, когда цены могут снова пойти в рост. Впрочем, пока эти планы сдерживает фитофтороз. Ведь если не продать картошку сегодня, то этот грибок может уничтожить закрома запасливых селян.



Как грибок из-под дождя



- В этом году сложились довольно редкие погодные условия, сильные дожди в июне и июле привели к тому, что на низменных и глинистых почвах ряда картофелеводческих районов сложились благоприятные условия для развития фитофтороза, - сообщил профессор кафедры растениеводства БГСХА, депутат Хурала Анатолий Кушнарев. - В связи с поражением ботвы и клубней этим грибком урожай в частном секторе будет меньше.



Между тем в крупных картофелеводческих хозяйствах, где против фитофтороза используют химические средства защиты, урожай ожидается в среднем на уровне прошлого года. По данным министерства сельского хозяйства Бурятии, по состоянию на конец сентября в регионе накопано 113,4 тыс. тонн картофеля. В лидерах Иволгинский, Кабанский и Селенгинский районы. А средняя урожайность составила 167 центнеров с гектара. Виды на урожай, по мнению чиновников, неплохие, и по обеспеченности картофелем Бурятия приближается к 90%.



Однако мало собрать - важно сохранить. Да и точное число выкопанного картофеля в Бурятии никто не знает. Ведь количество собранного овоща в частном секторе статистикой берется «на глазок», а сколько его в итоге поступит на прилавки из частных домохозяйств, сколько будет скормлено скоту, а сколько сгниет, никто не знает.



Виноват фастфуд



Кроме того, в связи с оттоком населения из сел в города и формированием у горожан позиции «дешевле купить, чем горбатиться на дачных участках» теперь приходится полагаться на картофель из других регионов и из-за рубежа. В том числе из далекого Египта, где в пустыне почему-то получается выращивать более крупные клубни, чем в Бурятии.



Но, уповая на завозной картофель, необходимо будет также смириться с тем, что из-за границы к нам будет импортироваться и инфляция. Ведь в связи с мировым ростом спроса на картофель-фри и чипсов, а также глобальными климатическими изменениями в мире стал наблюдаться дефицит картофеля. И, как следствие, рост цен.



Дмитрий Родионов, «Номер один».



Фото: pixabay.com





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