В Бурятии удвоились продажи новостроек по эскроу-счетам

Именно на этих счетах уже собрано 2,4 млрд рублей будущих новоселов республики



В Бурятии к 1 сентября 2021 года почти 1,2 тысячи квартир в новостройках продано через счета эскроу - в два раза больше, чем на начало года, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Банка России.



Часть этих квартир полностью готова, и вложения дольщиков — 462 млн рублей — строители уже получили. Еще 2,4 млрд рублей хранятся в банках на эскроу-счетах будущих новоселов.

Со второй половины 2019 года в нашей стране девелоперы могут привлекать деньги дольщиков на этапе строительства многоквартирных домов только через проектное финансирование и счета эскроу.



«При покупке квартиры в строящемся доме через эскроу деньги дольщиков хранятся в банке до тех пор, пока дом не будет введен в эксплуатацию. Только после этого средства перечисляют застройщику. Такой механизм был принят, чтобы защитить людей от недобросовестных застройщиков, которые направляли деньги, собранные на строительство дома, на другие цели. Дополнительной защитой для денег на эскроу-счетах стало участие в государственной системе страхования вкладов. Застрахованные суммы — до 10 млн рублей», — пояснила Наталья Эйрих, управляющий республиканским отделениес Сибирского главного управления Банка России.



Привлекать деньги дольщиков напрямую без эскроу разрешалось по тем стройкам, которые на 1 июля 2019 года были готовы более чем на 30%, а доля проданных квартир составляла не менее 10%.



Фото: «Номер один»



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