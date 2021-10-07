В Бурятии наградили первого в республике донора органа

Алексей Цыденов вручил почетный знак «Дарящему часть себя» Елизавете Балдановой



В Улан-Удэ сегодня состоялось торжественное награждение почетным знаком «Дарящему часть себя» Елизаветы Балдановой, которая стала донором почки для своей дочери.



Диплом подписан главным трансплантологом минздрава России Сергеем Готье и вручается тем, кто отдал часть себя для спасения жизни своих близких. Почетный знак донору вручили глава республики Бурятия Алексей Цыденов и министр здравоохранения Евгения Лудупова, которая стояла у истоков запуска трансплантационной программы в регионе, сообщили в пресс-службе правительства республики.



В Улан-Удэ 12 сентября хирурги Республиканской больницы им. Н.А. Семашко совместно со специалистами из центра Шумакова выполнили первую в регионе пересадку органа. Реципиентом стала женщина сорока лет с хронической почечной недостаточностью. Трансплантация была проведена в штатном режиме и длилась три часа. Сейчас и донор, и реципиент уже выписаны из больницы и чувствуют себя хорошо.



«Самое главное, что качество жизни изменилось. Нет теперь привязанности к диализу. Здоровье ребенка – это самая лучшая награда. Желаю Вам хорошей, долгой и здоровой жизни. Поздравляю наших докторов с успешной первой операцией. Так держать! Будем и дальше делать все, чтобы наши люди с диалеза снимались. Евгения Юрьевна, поздравляю Вас. Это была Ваша инициатива, Ваша длительная работа», – сказал Алексей Цыденов.



Как отмечает донор Елизавета Балданова, жизнь дочери стала качественнее, уже три недели она без диалеза, у него много планов и желаний.



«Я хочу обратиться к будущим донорам. Верьте своим врачам, доверяйте им, дайте новую жизнь своим детям, родным, близким. Спасибо большое», - поблагодарила донор Елизавета Балданова.



Проведение таких операций в Бурятии подарит десяткам пациентов с хронической почечной недостаточностью шанс на совершенно новое качество жизни. Ранее единственным вариантом заместительной почечной терапии для пациентов в регионе был диализ. С открытием трансплантационной программы у таких больных появилась альтернатива.



Фото: egov-buryatia.ru





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