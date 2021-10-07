В Бурятии появится еще одна школа, отапливаемая газом

В строящейся школе в селе Орлик установили газовую котельную



В строящейся школе в селе Орлик установили газовую котельную. В Бурятии это будет уже двенадцатая школа, отапливаемая газом. Газовые котельные при использовании в школах республики зарекомендовали себя только положительно с экологической и экономической точек зрения, сообщает пресс-служба УКС правительства Бурятии.



На объекте сейчас завершен монтаж газгольдеров с обратной засыпкой котлована и модуля газовой котельной. Готов подвальный этаж, началось возведение первого этажа. Завершено устройство водозаборных скважин, обе уже эксплуатируются. Выполнены стены подвала насосной пожарных резервуаров, фундаменты и пол гаража, бетонные подготовки под фундаменты выгреба и пожарных резервуаров. Подключены наружные сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации, наружная сеть интернет.



Начальник Управления капитального строительства Анатолий Урбанов рассказал, что работы идут с опережением графика. Строительная готовность объекта – 19%. Завершить строительство планируется к концу 2022 года.



- На объекте трудится 61 человек. Начали возводить первый этаж: монтируют колонны железобетонных каркасов 1 этажа блока А и блока Б, в блоке В эти работы завершены, устраивают наружные стены. Укладывают фундаменты под пожарные резервуары и выгреб. Модульная газовая котельная уже готова, сейчас там монтируют оборудование. Идет доставка материалов на объект, - комментирует начальник УКС Анатолий Урбанов.



Новая школа стала жизненной необходимостью для села: более 500 детей учатся в старой школе в две смены. Здание имеет почти 80-летнюю историю и уже давно с трудом вмещает в себя всех учащихся. Строительство новой большой школы стало возможным благодаря нацпроекту «Образование». Согласно проекту, разработанному организацией «Архитектурная студия», строящееся трехэтажное здание будет вмещать в себя 360 учеников в одну смену.



Школа будет состоять из 5 блоков и одного перехода. Учебные кабинеты младшей возрастной группы выделены в отдельный непроходной блок А. Старшие классы будут учиться в блоках Б и В. В блоке Г расположится спортивный зал, оборудованный раздевалками с душевыми и туалетами. Блок Д – многофункциональный, предназначен для использования всеми ступенями учащихся. На 1 этаже – пищеблок, на 2 этаже – кабинет информатики и актовый зал на 216 посадочных мест. Здание школы будет адаптировано под маломобильных граждан.



Фото: пресс-служба УКС правительства Бурятии



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