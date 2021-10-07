В Бурятии пожаловались, что учителей заставили «следить» за школьниками

«Мы учителя, а не следователи», - пишут в местных соцсетях



Сегодня в улан-удэнском сообществе «Аноним 03» появилось неоднозначное сообщение от местного жителя.

- Работаю в школе. Поступил приказ об организации мониторинга соц. сетей учеников, т.е. классный руководитель должен раз в месяц заходить на страницы своих учеников, отмечать в каких группах состоят, изучать разделы «Фото» записи на стене и т.д. В случае закрытого профиля рекомендуется добавиться в друзья! Товарищи из министерства образования, вы ничего не попутали, мы учителя, а не следователи! - сообщил разгневанный автор публикации.

Ситуация вызвала шквал негодования у горожан. Всего за час пост набрал более сотни комментариев и 1300 просмотров. «Что за бред. Этим должны заниматься родители», «Учителям когда учить, тогда? И так загружены писаниной всякой», «Вообще-то это ответственность родителей должна быть, следить за тем? как их чадо живет. А не перекладывать это на учителей, у них тоже семьи и своя жизнь. Это уже бред какой-то», - высказываются возмущенные пользователи.

Мы обратились в Комитет по образованию города Улан-Удэ, где нам сообщили, что официально подобных приказов или распоряжений в письменном виде не выходило.

- Приказа о мониторинге учителями социальных сетей учеников не было, но в целях профилактики негативных явлений рекомендовано обращать внимание на записи в тетрадях, дневниках, в интернете, сигнализирующие о психологическом и эмоциональном состоянии ребенка, для оказания своевременной помощи, - ответили в ведомстве.

Тем не менее, многое остается непонятным – должен ли конкретно учитель осуществлять надзор, в каком объеме и какими методами. Ситуацию обещали позднее прокомментировать уже в Министерстве образования и науки Бурятии.









фото: pixabay.com