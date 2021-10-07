Фото дня: горячий улан-удэнский парень

Горожанину стало настолько жарко, что он вышел на улицу в шортах и майке



В Улан-Удэ нашли самого горячего парня, однако кто он - не известно. Молодому человеку настолько жарко, что он ходит по улице в шортах и майке.



Нельзя не согласиться, что погода в эти дни балует нас, однако комфортно ли парню? Видимо, да. И это самое главное.







"Что здесь такого дикого? Еще не лютый мороз. Просто спортсмен или закаленный. Я зимой в минус 40 в мастерке и кофте бегал", - комментирует пользователь Евгений.



Фото: Аноним 03

В Улан-Удэ нашли самого горячего парня, однако кто он - не известно. Молодому человеку настолько жарко, что он ходит по улице в шортах и майке.Нельзя не согласиться, что погода в эти дни балует нас, однако комфортно ли парню? Видимо, да. И это самое главное."Что здесь такого дикого? Еще не лютый мороз. Просто спортсмен или закаленный. Я зимой в минус 40 в мастерке и кофте бегал", - комментирует пользователь Евгений.Фото: Аноним 03

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