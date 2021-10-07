Овцеводам Забайкалья компенсировали затраты по производству шерсти

Аграрии получили около 7 млн рублей на поддержку производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти



Сельхозтоваропроизводителям Забайкальского края возместили часть затрат на производство шерсти в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства», сообщает официальный портал региона.



«На поддержку производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти аграрии получили около 7 млн рублей. Этим видом поддержки уже воспользовались 23 сельскохозяйственных товаропроизводителя», - рассказала глава краевого минфина Вера Антропова.



Она добавила, что в сравнении с прошлым годом общая сумма субсидии производителям шерсти увеличена на 4% и составляет 10,6 млн рублей.



Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Забайкальского края, по итогам стригальной кампании получено свыше 581,1 тонны овечьей шерсти, острижено 207 тысяч голов овец. В настоящее время сельскохозяйственные организации реализовали более половины полученной продукции - 311,5 тонны.



Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкальского края



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