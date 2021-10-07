Отходы вывезли на санкционированный полигон



В Бурятии лесники собрали тонну мусора у реки Баргузин в Баргузинском районе. Отходы участники акции "Сохраним лес" вывезли на санкционированный полигон, сообщает пресс-служба РАЛХ.



«Тут всевозможные пакеты, картон, железные и стеклянные бутылки, банки из-под консервов, одежда, шифер, стекло. Очень печально видеть такое красивое место отдыха замусоренным! Местные жители приходят сюда отдыхать, наслаждаться природой, но в итоге забывают об элементарных правилах поведения на природе» - рассказывает сотрудница Усть-Баргузинского лесхоза, Кристина Федотова.



Лесники призывают жителей Бурятии соблюдать правила санитарной безопасности в лесах.



Фото: пресс-служба РАЛХ



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