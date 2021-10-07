В Бурятии приостановлены авиарейсы Улан-Удэ–Кырен-Улан-Удэ

Они рассматривались как туристические для увеличения потока гостей в Тункинскую долину



В Бурятии приостановлены авиаперелеты Улан-Удэ–Кырен-Улан-Удэ. Они были запланированы как туристические и рассчитаны на 18 рейсов. Именно такое количество рейсов необходимо было совершить в туристическом сезоне. На эти цели из республиканского сюжета было выделено 2,9 млн рублей, сообщили в минтрансе республики.



Авиаперелет Улан-Удэ – Кырен – Улан-Удэ это пассажирский, туристический рейс, который был поддержан правительством республики. Большую часть стоимости (70 процентов) за билет субсидирует правительство. Все это было сделано для того, чтобы улучшить транспортную доступность района и увеличить турпоток в Тункинскую долину. Рейсы носили сезонный характер, с июля по сентябрь авиакомпанией «СиЛа» было выполнено 18 рейсов. Первый рейс был выполнен 16 июля 2021 года, последний – 12 сентября.



Стоимость билета для пассажиров составляла 3 тысячи рублей. В ближайшее время в правительстве Бурятии будет рассмотрен вопрос о субсидировании авиаперелетов Улан-Удэ-Кырен-Улан-Удэ в новом сезоне 2022 года.



Любопытно, что о важности прямого авиасообщения от Кырена для самих жителей Тункинской долины в пресс-релизе нет ни слова. Между тем, Тунка - это один из самых отделенных районов Бурятии. Наземное путешествие до него из Улан-Удэ возможно, конечно. Однако на него требуется много времени. Кроме того, турпоток в Тунку формируется не только летом. Любители горного туризма и альпинизма едут в Восточные Саяны и зимой, и в межсезонье.



Фото: egov-buryatia.ru/mintrans







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