Бурятия вошла в тройку регионов с наименьшим темпом прироста COVID-19

Между тем, в самой республике ситуацию с коронавирусом сложно назвать спокойной



Наименьший темп прироста COVID-19 сред регионов России зарегистрирован в Республике Алтай, он составил 0,17%, сообщает



«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай 0,17%, 2. Республика Бурятия 0,18%, 3. Республика Калмыкия 0,19%», - говорится в информации оперштаба.



Между тем, если абстрагироваться от межрегиональных сравнений, то ситуацию в Бурятии сложно назвать стабильной.



Фото: pixabay.com

Наименьший темп прироста COVID-19 сред регионов России зарегистрирован в Республике Алтай, он составил 0,17%, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай 0,17%, 2. Республика Бурятия 0,18%, 3. Республика Калмыкия 0,19%», - говорится в информации оперштаба.Между тем, если абстрагироваться от межрегиональных сравнений, то ситуацию в Бурятии сложно назвать стабильной. Как сообщал «Номер один» , общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло сегодня 59 678. Это на 111 случаев больше, чем было в среду. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 872 человека, шестеро - за последние сутки (все старше 65 лет ).Фото: pixabay.com

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