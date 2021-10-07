Хаос коммунальной реформы

В Бурятии бремя модернизации сетей могут переложить на плечи потребителей



С наступлением зимнего отопительного сезона возобновилось движение властей по реформе тарифов на жилищно-коммунальные услуги с тем, чтобы обеспечить модернизацию изношенных сетей. Об этом, в частности, сообщают российские СМИ со ссылкой на недавнее совещание вице-премьера правительства Марата Хуснуллина. Рассматривается вариант увеличения тарифов выше уровня инфляции, чтобы направить деньги на модернизацию инфраструктуры. Между тем, в Бурятии критически оценивают саму возможность того, что деньги на сети якобы обязаны оплачивать из своего кармана потребители по «экономически обоснованным тарифам».



Поскрести по тарифу



- Если тарифы вырастут больше инфляции (4% в год), то это приведет лишь к росту задолженности по коммунальным услугам, - считает председатель комиссии по экономическому развитию и ЖКХ Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова. - Ведь схемы работы предприятий ЖКХ не изменятся, они работают от затрат, которые всегда будут расти, и эффекта мы не получим.



По словам Татьяны Думновой, «в нашем суровом климатическом климате модернизация инфраструктуры за счет населения является тупиковым путем развития», поскольку одновременно придется выделять дополнительные бюджетные средства на субсидии по ЖКУ.



Не случайно зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин недавно поручил «проработать вопрос предоставления адресных субсидий более широкому кругу малоимущих граждан».



Улан-удэнский эксперт в области теплоэнергетики Владимир Афанасьев полагает, что в Бурятии дальнейшее повышение тарифов, особенно по теплоэнергии, «неактуально, поскольку есть основания полагать, что они в Бурятии и так завышены почти в два раза».



Так, недавно принята новая схема теплоснабжения Улан-Удэ, после того как прежнюю схему теплоснабжения подвергли критике депутаты Улан-Удэнского городского Совета. Ее критиковали за довольно размытые и часто противоречащие друг другу параметры, что приводило к недогреву многоквартирных домов Улан-Удэ и жалобам населения. Но и новый документ не принес особой ясности.



Недогреют или «нагреют»?



- В актуализированной схеме теплоснабжения на 2022 год рекомендован к исполнению температурный график 136 - 70 градусов по Цельсию со срезкой на 110 градусов, при этом при наступлении низких температур наружного воздуха происходит недогрев отапливаемых зданий, - заявил Владимир Афанасьев. - Горожанам надо знать об этом и не жаловаться на холод в квартирах в этот период.



А ведь недогрев может означать, что «сэкономленные» на тепле деньги пойдут на иные цели. Что касается увеличения средств на модернизацию сетей, то вначале, по мнению эксперта, необходимо разобраться с прошедшими ремонтными кампаниями. Ведь в тариф на тепловую энергию ежегодно включаются затраты по ремонту технологического оборудования и сетей, но вот как они расходуются и насколько эффективно, этот вопрос предстоит еще выяснить.



Деньги свернули с ремонтов?



- Между администрацией города и ТГК-14 заключены договоры на аренду имущественного комплекса - муниципальных котельных и тепловых сетей, согласно которым энергетики обязаны обеспечивать ремонтные кампании, - сообщил депутат Улан-Удэнского городского Совета депутатов Сергей Бурдиков. - Начинали они со 100 - 250 млн рублей в год с ежегодным увеличением ассигнований на ремонты сетей и котельного оборудования. Однако сегодня проводится ревизия Комитета городского хозяйства по исполнению данных договоров.



Как отметил депутат, «проверка связана с тем, что у общественности имеются серьезные сомнения относительно того, что деньги направлены по целевому назначению».



По информации Бурятстата, протяженность тепловых и паровых сетей организаций, отпускающих тепло и горячую воду населению и бюджетным учреждениям, на конец 2020 года составила 1,6 километра, из них в замене нуждаются 35,6%. Однако в 2020 году заменено всего 43,5 километра сетей, или 2,7%. При этом потери тепловой энергии составили аж 1,1 млн Гкал, или 19,6% тепла, поданного в сеть. Всю эту бесхозяйственность и расточительство в итоге оплачивают потребители - ведь энергетики закладывают потери в ежегодный тариф. Не лучше и ситуация с водопроводными сетями: в республике необходимость в замене составляет 53,5% (более тысячи километров). Из водопроводных труб ежегодно на землю утекает 10,4 млн кубических метров воды, или 21,5%. По канализационным сетям, как отмечает Росстат, необходимость в замене составляет 45%.



На этом фоне повышение тарифа выглядит странным и возмутительным. Ведь собираемые деньги должны давать хоть какой-то результат. А вместо этого мы имеем из года в год ветшающие сети и регулярные аварии.



Дмитрий Родионов



Фото: «Номер один»

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