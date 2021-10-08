В Бурятии продолжается рост новых заражений COVID-19

Суточная «прибавка» коронавирусной инфекции составила 117 человек



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 59 795. Это на 117 случаев больше, чем было в четверг. Из них 48% (28710) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 877 человек, пятеро - за последние сутки (четверо старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 91 человек обследован по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 3471 человек.



В стационарах получают лечение 638 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 524. В отделениях реанимации находится 65 пациентов (из них старше 65 лет – 42), на ИВЛ –29 пациентов (из них старше 65 – 21), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 17.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1507 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 51 306 (+75) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилированы 863 койки: занято – 638, свободно – 225 коек. Занятость коечного фонда составляет 73,9%.



За сутки проведено исследований от 2 534 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 544 236 исследований.



Завершили вакцинацию 295 296 жителей Бурятии.



Фото: pixabay.com



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