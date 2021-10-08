В Бурятии на трассе «Байкал» погиб водитель грузовика

Его «Скания» с полуприцепом перевернулась автотрассе Р-258 «Байкал»



В Бурятии вчера в 16:15 в Прибайкальском районе 36-летний водитель автомобиля «Скания» с полуприцепом, следуя по автотрассе Р-258 «Байкал» со стороны Улан-Удэ в направлении Селенгинска, в 1 км от села Старое Татаурово не справился с управлением и опрокинул машину.



В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте аварии. Предварительно - не был пристегнут ремнем безопасности. Мужчина выпал из кабины и получил тяжелую травму головы, сообщили в республиканской ГИБДД.



В Баунтовском районе около 17:30 47-летний водитель автомобиля «Вольво» в 43 км от села Багдарин не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП водитель с тяжелыми травмами госпитализирован в районную больницу.



Вчера на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 320 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 6 водителей, находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 5 – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 3 человека – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.



Фото: ГИБДД



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