Горняки севера – самые активные интернет-пользователи Бурятии

МегаФон, проанализировав обезличенный интернет-трафик своих абонентов, определил где находятся самые активные юзеры Бурятии



МегаФон, проанализировав обезличенный интернет-трафик своих абонентов, определил где находятся самые активные юзеры Бурятии. Это не столица республики и даже не другой город. Чемпионы - северные горняцкие посёлки Муйского района Таксимо – одна из станций БАМа и Иракинда, где проживает около 650 человек. Пользователь мобильного интернета здесь в среднем скачивает 27 Гб трафика в месяц.



Другие лидеры по потреблению интернет-трафика в сети оператора, тоже живут и работают в небольших населённых пунктах. На втором месте – село золотодобытчиков Багдарин Баунтовского эвенкийского района на северо-востоке республики, здесь один интернет-пользователь скачивает 20,5 Гб информации ежемесячно. А вот на третьем, с показателем 18,5 Гб – село Окино-Ключи Бичурского района на юге региона, в 5 км от которого расположен одноименный угольный разрез. И это в почти в 4 раза выше, чем в среднем по региону и вдвое больше чем в столице республики.



Неудивительно, что самые «качающие» пользователи - жители небольших горняцких посёлков. Зачастую мобильная передача данных – единственная возможность для рабочих пообщаться с родными в мессенджерах и соцсетях, отправить и получить фото и видео, узнать новости, посмотреть фильмы, ведь проводной интернет сюда доходит не всегда. Поэтому МегаФон активно развивает сеть LTE в районах республики и на сегодняшний день 90% жителей Бурятии могут работать, учиться, получать финансовые услуги онлайн, смотреть видео в HD-качестве, слушать музыку и все это со своих смартфонов.

«Одно из основных направлений деятельности нашей компании в республике - обеспечение мобильным интернетом территории региона, - отмечает технический руководитель Бурятского отделения МегаФона Сергей Балданов. – Сложный рельеф, труднодоступность мест, большие расстояния, а зачастую и отсутствие необходимой инфраструктуры: дорог и линий электропередач, создают сложности в работе. Однако мы продолжаем планомерно развивать сеть LTE, повышая доступность цифровых услуг для наших абонентов. В результате суммарный объем передачи данных в регионе постоянно растет: так за три квартала 2021 года он увеличился на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2020, причем на сети 4G приходится 85% мобильного интернет-трафика МегаФона в Бурятии».



Активное развитие LTE позволяет МегаФону пятый год оставаться лидером среди операторов сотовой связи по скорости мобильного интернета как по всей России, так и в республике Бурятия. По данным независимого исследования Ookla за год она увеличилась в регионе на 33% и составляет 34,09 Мбит/с.





МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Услугами компании в России пользуется 72 млн клиентов.





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