Светлана Калинина раскритиковала администрацию Гусиноозерска

Член Центрального штаба ОНФ проверила реализацию национальных проектов в городе

Член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» Светлана Калинина проверила реализацию национальных проектов в г. Гусиноозерск Селенгинского района Бурятии, сообщает пресс-служба ОНФ региона.На каждом из объектов, обследованных совместно с Минстроем России, были озвучены ошибки, многие из которых гусиноозерские власти повторяют из года в год. Светлана Калинина подчеркнула, что предупреждала Гусиноозеркую администрацию о своем визите еще в июне этого года. Но муниципальные власти проигнорировали информацию и даже не поспешили закончить ремонтные работы по благоустройству в срок.«Исходя из того, что я увидела, можно сделать выводы: местные чиновники не слышат и не хотят слышать местное население. Со стороны администрации города не ведется должный контроль за подрядчиками. Заметно равнодушное отношение к выполнению своих должностных обязанностей. И до тех пор, пока такое отношение остается– порядка не будет», - отметила Светлана Калинина.Речь идет в том числе о не завершенном в срок ремонте нескольких дворов в 6-м микрорайоне. Сдать их подрядчик должен был 30 сентября, но, по словам местных жителей, первый месяц к ремонту вообще никто не приступал, и сейчас работы только начинаются. По переулку Школьному, дом 4, ремонт еще даже не начинался.На «Аллее Строителей», благоустроенной в 2018 году выявлены провалы плитки и поврежденный бордюр, люк, который выпирает выше уровня дороги, не присыпанные песком корни деревьев. Местные жители также пожаловались, что весной собственными силами и при помощи депутатов в аллее высадили более 80 саженцев яблони. Однако уже осенью на этом участке начались ремонтные работы и все было перекопано экскаватором вместе с саженцами.Больше всего возмущения у федерального инспектора вызвало состояние Гимназии №2, в которой некачественно был проведен капитальный ремонт в 2019 году. По данному поводу ОНФ Бурятии в сентябре 2020 года обращался в Прокуратуру, по итогам проверки которой было вынесено представление на устранение нарушений со стороны подрядчика, а также оштрафован директор Гимназии за бездействие. Но до сих пор школа не приведена в должное состояние. Прокуратурой было установлено, что ремонт фасада здания, монтаж водосточной системы выполнен с нарушением технологии, из-за этого произошло разрушение штукатурки, водостоков, отслоились шпатлевка и краска. Не завершена была окраска фасада здания и не соблюдена технология укладки линолеума. Как пояснили Светлане Калининой представители городской администрации, нарушения по объекту до сих пор не устранены, так как гимназия подала в суд на подрядчика и судебное дело ведется до сих пор.Кроме этого, на территории гимназии проходит наземная теплотрасса, не закрытая изоляционным материалом. Это представляет опасность для школьников.Благоустройством Гусиноозерской пешеходной улицы, именуемой местным Арбатом, Светлана Калинина осталась довольна, она отметила работу подрядчика и исправленные недостатки. К этому город шел долго, поскольку ОНФ неоднократно проводил рейды, обращался в Прокуратуру и делал запросы в администрацию Гусиноозерска по устранению нарушений.Как отметили местные жители, власти попытались облагородить город перед приездом федерального эксперта ОНФ. Накануне активизировались коммунальные службы, которые несколько дней убирали мусор на улицах, мыли скамейки и общественные места. Однако в целом, даже это не помогло до конца привести город в порядок, были отмечены замусоривание территорий, нескошенная трава, не очищенные от песка автодороги.По итогам проверки объектов Светлана Калинина потребовала исправить все нарушения до 15 октября.Фото: