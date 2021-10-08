В парке Северобайкальска появится пешеходный фонтан

В городе благоустраивают еще один центр притяжения



Скейт-парк, площадка для воркаута и пешеходный фонтан - в Северобайкальске благоустраивают еще один центр притяжения. Парк в центре города Северобайкальск благоустраивают в несколько этапов. В этом году здесь идет создание входной зоны на территорию парка. На сегодняшний день на объекте уже проложили тротуарную плитку, установили колонны и клумбу для зеленых насаждений. В следующем году на этой территории появится первый в городе пешеходный фонтан. В рамках рабочей поездки Минстрой Бурятии провел осмотр объекта благоустройства, сообщили в пресс-службе министерства.



Благоустройство центрального парка началось в 2019 году. Именно этот объект на протяжении нескольких лет путем голосования выбирают сами жители. Так в городском парке появились новые бетонированные дорожки, освещение и скамейки. Также за это время в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» здесь установили детскую игровую площадку, скейт-парк и площадку для воркаута. В этом году на объекте идет обустройство входной зоны в парк. Подрядная организация уже проложила тротуарную плитку, установила колонны и клумбу для зеленых насаждений. Эксперты Минстроя Бурятии отметили хорошие результаты и качество выполненных работ на общественной территории.



«Сейчас на объекте завершаются работы, запланированные на этот год. На входе в парк возвели колонны, осталось только оформить их электрической подсветкой и установить крышу. Подрядчик выполняет строительные работы на должном уровне», - отметила начальник отдела развития строительного комплекса Минстроя Бурятии Татьяна Доброва.



На этом благоустройство парка не заканчивается. В этом году местные архитекторы предложили установить на входе в парк пешеходный фонтан. Проект получил поддержку среди жителей и уже в следующем году будет реализован.



«Пешеходный фонтан станет одним из главных украшений центрального городского парка в Северобайкальске. Объект будет создан в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Главной отличительной особенностью такого фонтана будет отсутствие водной чаши. Все оборудование монтируется под землей и скрыто облицовкой. В итоге получается эффект вырывающихся струй прямо из земли», - рассказал Председатель комитета по управлению городским хозяйством г. Северобайкальск Максим Зыков.



За все это время на благоустройство всего парка было выделено порядка 15 миллионов рублей. Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».



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