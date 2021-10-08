Исправление через избиение

Сотрудники ФСИН избили осужденного, защищая криминального авторитета



Семеро сотрудников СИЗО-1 в 2013 году избили одного из арестованных. Они требовали, чтобы мужчина изменил показания в пользу криминального авторитета. Избиение утаить не удалось – всех виновников осудили, а на днях суд обязал их выплатить 700 тыс. рублей в качестве морального ущерба.



Пошел против Садыка



В январе 2013 года начальник дневной смены отдела режима СИЗО-1 Улан-Удэ Юрий Гостев и шестеро его подчиненных принуждали находящегося под государственной защитой заключенного Виктора Роганова дать показания в пользу криминальных авторитетов Бурятии.



Адвокат осужденного юрист Роман Сукачев, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права», рассказывал, что работники пытали осужденного. Всего мужчине нанесли не менее 240 ударов руками и ногами, а также резиновыми палками.



Сотрудники СИЗО пытались скрыть следы своего преступления, несмотря на показания свидетелей, слышавших стоны пострадавшего. Как сообщал Сукачев, впоследствии у Роганова диагностировали многочисленные гематомы в области поясницы, ягодиц и правого бедра.



Как сообщали бурятские СМИ, Роганов работал на «нефритового смотрящего» Ильшата Иванова по кличке Садык. Садык в криминальном мире Бурятии был личностью известной: грабежи, вымогательства, сделки с нефритом. Ильшат Иванов входил в группировку известного криминального авторитета Аслана Усояна — деда Хасана — убитого в Москве в 2013 году. В 2018 году Садыка судили за организацию убийства Владимира Власко, отца легендарного чемпиона Юрия Власко. Это было в 2018 году. Но суд присяжных Ильшата оправдал.



Вернемся к Роганову. Его осудили на три года по п. «в» ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 163, п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (по эпизодам вымогательства имущества) с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



Во время следствия он заключил досудебное соглашение и «сдал» Садыка и других его подельников.



Через несколько месяцев, после того как осужденный «сдал» Садыка, его избили. Избивали сотрудники УФСИН под руководством начальника дневной смены СИЗО-1 Юрия Гостева. Били Виктора на протяжении 12 часов - на руки ему надели наручники, чтобы не смог оказать сопротивления, и завели в подвал, где приступили к истязаниям.



«В ходе применения физического насилия, а также специальных средств Гостев, согласно отведенной ему роли, должен был прийти к месту нахождения Р. и склонять последнего к изменению показаний по уголовному делу», - следует из решения суда.



Сначала Роганова избивали одетым, однако вскоре один из уфсиновцев решил, что жертву нужно раздеть, чтобы он сильнее ощущал удары, и с мужчины сняли трико и трусы.



Затем Роганова повели в баню. Пока шли от бани до распределительного бокса, Гостев его периодически пинал. Избиение записывали на видеокамеру, угрожая, что покажут все другим осужденным, если он расскажет кому-либо о произошедшем.



В дальнейшем Роганов под диктовку написал объяснение о том, что на утренней проверке камеры он препятствовал режимным мероприятиям и позволил в адрес сотрудников нецензурную брань, за что к нему применили физические спецсредства.



Виктор Роганов сильно пострадал - не мог ходить, и другим осужденным приходилось таскать его на себе. На теле зафиксированы многочисленные гематомы, особенно в районе ягодиц, бедер и поясницы.



Через несколько дней он рассказал о произошедшем оперуполномоченному, адвокату и своей супруге. Далее в СИЗО прошла прокурорская проверка. По ее итогам возбудили уголовное дело в отношении уфсиновцев.



700 тысяч за пытки



Дело в отношении сотрудников службы исполнения наказаний рассматривалось несколько лет. В 2018 году всех обвиняемых - Юрия Гостева, а также его подчиненных Дмитрия Ткачева, Сергея Горюнова, Александра Асташова, Цыдена Доржиева, Романа Родионова и Артура Попова - приговорили к четырем годам лишения свободы условно за превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств.



Также суд запретил им работать в силовых структурах в течение трех лет. Свою вину никто из них не признал. 9 августа 2018 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Бурятии оставила приговор без изменений.



В мае 2019 года Роганов решил получить компенсацию за свои страдания. И подал иск на 1,5 млн рублей. В сентябре суд частично удовлетворил требования — на 700 тысяч. УФСИН пыталось оспорить решение Советского райсуда в Верховном суде, но вышестоящая инстанция оставила жалобу без удовлетворения.



Компенсацию морального ущерба потерпевший получил только в феврале 2021 года. Отметим, Виктор Роганов переехал в другой регион, в Бурятии он не проживает, возможно, из-за страха за свою жизнь.



В июне 2021 года УФСИН решило взыскать выплаченный избитому осужденному ущерб с бывших сотрудников. Уволенные со службы уфсиновцы пытались отбиться от иска: приносили в суд справки о долгах по кредитам, наличии на иждивении малолетних детей, беременности жен, о том, что они безработные, и просили суд применить в их отношении статью Трудового кодекса «снижение органом по рассмотрению трудовых споров размера ущерба, подлежащего взысканию с работника». Но суд остался непреклонен.



«Суд не находит оснований для применения положений статьи, поскольку установлена вина ответчиков в совершении преступления, относящегося к категории тяжких. Преступление совершено с применением насилия и специальных средств. В качестве обстоятельства, отягчающего наказание, в отношении каждого подсудимого установлено совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору. При таких обстоятельствах вред, причиненный незаконными действиями ответчиков, возмещен за счет средств казны РФ. Денежная сумма 700 000 рублей подлежит возмещению в полном объеме с ответчиков в солидарном порядке», - следует из решения суда.



Решение суда вступило в законную силу. Пытки силовиков в Бурятии, или, как их официально именуют, превышение должностных полномочий – явление, к сожалению, частое и не всегда заканчивающееся наказанием для агрессоров. Роганову повезло - он смог доказать вину силовиков и даже получил компенсацию. Сейчас мужчина пытается начать жизнь с чистого листа.



Лариса Ситник,

Фото: «Номер один»

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