В Бурятии повышение уровня Байкала вызовет гибель краснокнижных представителей флоры и фауны

Иркутская ГЭС отказывается увеличивать сброс воды из-за подтопления незаконной жилой застройки в нижнем бьефе станции

Повышение диапазона регулирования уровня оз. Байкал может привести к гибели краснокнижных представителей флоры и фауны, сообщили в пресс-службе Минприроды Бурятии.Министерство природных ресурсов Бурятии приняло участие заседании круглого стола «Актуальные вопросы регулирования уровня озера Байкал». Эксперты обсуждали влияние изменения уровня воды в озере Байкал на состояние экосистемы озера, определение ущерба объектам экономики и инфраструктуры.Поднятие или снижение воды почти не влияет на скалистый западный берег (со стороны Иркутской области), в то время как берег восточный (со стороны Республики Бурятии) - пологий, очень чувствителен к таким колебаниям. Для решения проблемы требуется увеличение сбросных расходов через Иркутский гидроузел, что предусмотрено правилами использования водных ресурсов для Иркутской ГЭС, в соответствии с которыми максимально возможный сбросной расход составляет 6000 м3 /сек.Однако, по информации Иркутской области, при сбросных расходах свыше 2700 м3 /сек, начинается затопление жилой застройки г. Иркутск в нижнем бьефе Иркутской ГЭС, активно застроенной в последние десятилетия, в нарушение требований законодательства. При этом факты затопления жилой застройки на территории Иркутской области не подтверждены.Однако негативные последствия для Республики Бурятия при незначительном превышении отметки 457 м уровня оз. Байкал уже были зафиксированы в 2020 году. Были затоплены низовые участки побережья с находящимися там сёлами: Жилино, Оймур, Дулан, Исток, Гремячинск, Горячинск, Корсаково и др. Усилились эрозионные процессы на всём протяжении береговой полосы, в результате волнового воздействия. Невозможно оценить негативные последствия для экосистемы озера Байкал в целом.В целях недопущения сбоев в работе водозаборных сооружений, распложенных в нижнем бьефе Ангарского каскада ГЭС в условиях малой водности, правительство Республики Бурятия неоднократно обращалось в федеральные органы власти Российской Федерации по вопросу необходимости их реконструкции. Аналогично в целях восстановления проектной пропускной способности Иркутской ГЭС в 6000 м3 /сек во время экстремального многоводья необходимо либо инициировать перенос объектов незаконной застройки на участки с более высокими отметками, либо адаптировать существующую застройку к условиям пропуска экстремальных паводков путем создания сооружений инженерной защиты и иных мер.«Мы считаем, что любые решения по управлению уровнем, принимать исходя из сохранения экологического благополучия озера. Наши эксперты и экологи предлагают сохранять интервал в диапазоне 1 м, представители Иркутской области предлагают расширить диапазона регулирования уровня оз. Байкал в интервале 2.31 м, что будет иметь самые негативные последствия, как для экосистемы оз. Байкал, так и для населения Иркутской области и Республики Бурятия», - сообщил министр природных ресурсов и экологии Бурятии Сергей Матвеев.Фото: пресс-служба Минприроды Бурятии