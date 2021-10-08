В Бурятии начинают обязательную вакцинацию от COVID-19

Не менее 80 проц привитых потребуют медиков и педагогов, работников сервиса, транспорта и культуры, от энергетиков



Главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев издал постановление об обязательной отдельных групп граждан по эпидемическим показаниям, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Согласно внесенным дополнениям в прежнее постановление о профилактических прививках от COVID-19 в срок до 1 ноября должно быть привито не менее 80% от общей численности сотрудников ряда организаций.



Обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) подлежат:



- работники медицинских, образовательных организаций,

- работники социальной сферы (дома престарелых, дома ребенка, дома инвалидов, социальные работники по обслуживанию на дому),

- работники транспорта, транспортных узлов и ЖКХ (транспорт общего пользования, такси, аэропорт, автовокзалы),

- работники сферы обслуживания (торговли, общественного питания, пищевой промышленности),

- служащие (федеральные, муниципальные, органов госвласти республики),

- работники сферы услуг (парикмахерские, ателье, прачечные, химчистки, сауны, бани, салоны красоты, массажные салоны, гостиницы, турбазы, отели),

- работники учреждений культуры, досуга и спорта (дома культуры, детские игровые, развлекательные центры, театры, кинотеатры, спортивные центры),

- работники МФЦ, клиентские подразделения банков, почтовых отделений, единых расчётных центров),

- работники объектов энергетики.



Именно вакцинопрофилактика новой коронавирусной инфекции является наиболее эффективным профилактическим мероприятием в борьбе с COVID-19. Должностным лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам за невыполнение требований постановления предусмотрены административные штрафы от 50 тыс до 500 тыс рублей, отметили в Роспотребнадзоре



Фото: минздрав Бурятии



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