В Улан-Удэ росгвардейцы задержали подозреваемого в поножовщине

Задержанный накануне освободился из мест лишения свободы и тут же напал с ножом на человека



В Улан-Удэ вчера поздно вечером на улице Банзарова патруль вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на мужчину, который шел по проезжей части. Остановив пешехода, сотрудники увидели, что он испачкан кровью. Мужчина заявил, что кровь не его, и показал на лежащего возле забора мужчину в расстегнутой куртке. При виде приближающихся сотрудников лежащий начал кричать, что не может встать, и просить о помощи.



Росгвардейцы вызвали «скорую помощь» и осмотрели пострадавшего. На одежде и теле была кровь, а также следы ножевых ранений. Потерпевший успел назвать свои данные сотрудникам и указать на мужчину, испачканного в крови, как на подозреваемого, после чего потерял сознание, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Нападавшим оказался 32-летний улан-удэнец, который был доставлен в отдел полиции. Здесь выяснилось, что задержанный накануне освободился из мест лишения свободы. С потерпевшим они познакомились этим же вечером и вместе распивали спиртные напитки. Во время застолья новоиспеченные знакомые поссорились, после чего один ударил второго ножом.



В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, ведется следствие.



Фото: Росгвардия



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