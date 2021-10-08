В Бурятии пытаются снизить цены на дрова

В канун зимы резкое подорожание дров стало точкой социальной напряженности







Специалисты Республиканского агентства лесного хозяйства совместно с главами районов прорабатывают возможности расширения зон для заготовки древесины местными жителями. Такие меры предприняты для урегулирования ситуации с топливом, сообщили в РАЛХ.



«Это значит, что часть лесных участков, где рубка древесины могла осуществляться по аукциону, а договор мог быть заключен с индивидуальными предпринимателями и юрлицами, будет предназначена только для жителей района. То есть, на этих участках местные жители смогут заготавливать древесину для собственных нужд, в том числе - дрова» - рассказал первый заместитель руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.



Отметим, на сегодня есть более 4000 лесосек, на которых местные жители заготавливают древесину для отопления. Общий объем заготовки дров превышает 87 тысяч кубометров.



Кроме этого, специалисты лесного хозяйства направили предложения в министерство природных ресурсов Бурятии по внесению изменений в республиканский закон «Об исключительных случаях заготовки древесины». Изменения в законе позволят снизить плату за дровяные деляны топливо-снабжающим организациям. На аукционе по дровяным делянам будут участвовать только топливо-снабжающие организации, подтвердившие последующую реализацию древесины местным жителям, перепродать другим организациям древесину они уже не смогут. Плата за древесину на корню для участников аукциона в таком случае будет снижена почти в два раза.



Также для снижения стоимости дров в Улан-Удэ специалисты лесного хозяйства предложили администрации города организовать промышленные площадки для складирования древесины. Предполагается, что на площадках будет складирована балансовая древесина из районов республики, а в последующем она будет распилена на чурки и реализована местным жителям. Такая мера позволит лесозаготовителям снизить затраты на вывозку древесины, а значит и цену на дрова.







Фото: РАЛХ

Специалисты Республиканского агентства лесного хозяйства совместно с главами районов прорабатывают возможности расширения зон для заготовки древесины местными жителями. Такие меры предприняты для урегулирования ситуации с топливом, сообщили в РАЛХ.«Это значит, что часть лесных участков, где рубка древесины могла осуществляться по аукциону, а договор мог быть заключен с индивидуальными предпринимателями и юрлицами, будет предназначена только для жителей района. То есть, на этих участках местные жители смогут заготавливать древесину для собственных нужд, в том числе - дрова» - рассказал первый заместитель руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.Отметим, на сегодня есть более 4000 лесосек, на которых местные жители заготавливают древесину для отопления. Общий объем заготовки дров превышает 87 тысяч кубометров.Кроме этого, специалисты лесного хозяйства направили предложения в министерство природных ресурсов Бурятии по внесению изменений в республиканский закон «Об исключительных случаях заготовки древесины». Изменения в законе позволят снизить плату за дровяные деляны топливо-снабжающим организациям. На аукционе по дровяным делянам будут участвовать только топливо-снабжающие организации, подтвердившие последующую реализацию древесины местным жителям, перепродать другим организациям древесину они уже не смогут. Плата за древесину на корню для участников аукциона в таком случае будет снижена почти в два раза.Также для снижения стоимости дров в Улан-Удэ специалисты лесного хозяйства предложили администрации города организовать промышленные площадки для складирования древесины. Предполагается, что на площадках будет складирована балансовая древесина из районов республики, а в последующем она будет распилена на чурки и реализована местным жителям. Такая мера позволит лесозаготовителям снизить затраты на вывозку древесины, а значит и цену на дрова. Как сообщал «Номер один» , в столице Бурятии поднимается волна возмущения из-за цен на дрова. Стоимость большой машины дров сейчас доходит до 40 тыс. рублей. За «маленькую» просят от шести до 12 тысяч. Такое положение дел горожан, живущих в частном секторе, не устраивает. Глава республики Алексей Цыденов обязал профильные ведомства принять меры для снижения цен, отметив, что причина сложившейся ситуации во многом вызвана действиями спекулянтов.Фото: РАЛХ

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