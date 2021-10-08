В школе Бурятии дети весь урок простояли на ногах

Жители региона разделились на два лагеря - кто-то за учителя, а кто-то против таких мер воспитания



В бурятском паблике Аноним 03 неизвестный пользователь рассказал, что в одной из школ пригорода Улан-Удэ дети весь урок простояли на ногах:



"В школе появились новые методы воспитания детей. Два дня назад учитель бурятского языка заставил второклассников стоять на ногах весь урок, а это 40 минут. После разъяснительной беседы сказал, что дети преувеличивают. Но ведь весь класс говорит одно и тоже, что стояли весь урок. В администрации школы никаких комментариев по этому поводу не дают", - написал автор.



Пользователи разделились на два лагеря. Кто-то за подобные меры воспитания, а кто-то против:



"Да слабенькие ваши детки, зачем отдаёте то, вдруг ещё как раньше линейкой по **** дадут. вы детей со стороны не видите как они ведут себя, им что взрослый что нет, сами не воспитывают, а учитель виноват. Судилище устроили тут. Если ребёнок адекватно себя ведет при учебном процессе, то его никогда наказывать не будут ставя в угол, а если поставили значит он так не сделал бы больше, но вы ему как родитель показали, что ему можно делать всё! (Что хочу то ворочу!)", - пишет пользователь Александр.



"Закидайте меня тапками, но педагог не прав! Это его вина, что не смог сделать занятия интересными, стоять второклассникам на ногах, на предмете, который им в принципе не пригодится, может вызвать агрессию, как к предмету, так и к преподавателю. И ещё живём в многонациональной Россий и такое поведение может привести к массовому национализму. Почему об этом не думают!?", - поделился мнением Роберт.



Однако большинство пользователей уверены, что учитель поставил класс на ноги не просто так.



"И что? Он их на колени, в угол поставил, на горох??? С нынешними детьми действительно очень тяжело... Очень расповажены и избалованы. Родители тому виной. А потом ведут сад, школу, и возмущаются, почему не воспитывают их детей", - пишет Ольга.



"Вполне норм наказание. А главное в пределах правового поля. И да походу они сами виноваты, раз так накосячили, что аж не готовились к урокам все... Думали бурятский и готовится не надо. Вот и получили", - поделился мнением Батор.



"За что-то наказал значит. Но стояние на уроке это не физическое насилие и вовсе не психологическое. Учителям приходится быть находчивыми теперь", - констатирует Юлия.



Фото: "Номер один"



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