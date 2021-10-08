В Бурятии пострадавшие от паводков в Селенгинском районе получили «борщевые наборы»

Общая стоимость прямой меры поддержки составила почти полмиллиона рублей







В Бурятии жители Селенгинского района, чьи огороды и запасы на зиму были уничтожены из-за паводков, получили гуманитарную помощь в виде овощных наборов на общую сумму 475,5 тыс рублей, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Так называемые «борщевые наборы» 5 и 6 октября были доставлены в улус Енхор 86 заявителям. На прошлой неделе овощи были отгружены в Гусиноозерск (18 получателям), села Гусиное Озеро (26 получателям) и Селендума (трем получателям).



В начале сентября управление сельского хозяйства Селенгинского района совместно с ГО и ЧС посписочно отработали с каждым пострадавшим и подали заявку на возмещение утраченных овощей в министерство сельского хозяйства Бурятии.



Контракт на поставку «борщевых наборов» был заключен с крестьянско-фермерским хозяйством Владимира Будаева. Так, каждому пострадавшему от стихии полагается 90 кг картофеля, 40 кг капусты, 17 кг моркови и 18 кг свёклы. В общей сложности на эти цели район получил почти 12 тонн картофеля, 5,32 тонны капусты, 2,26 тонны моркови и 3,3 тонны свеклы.



Фото: egov-buryatia.ru





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