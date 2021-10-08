В Улан-Удэ планируется строительство четырех новых школ

Они появятся в рамках первой очереди государственно-частного партнерства с ООО «ПРО ШКОЛА»



В Октябрьском районе города появятся сразу четыре новые школы в рамках первой очереди государственно-частного партнерства с ООО «ПРО ШКОЛА», сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



В настоящий момент обсуждается строительство школ на 354 места в 103 мкрн, школы на 400 мест в 102 мкрн, школы на 250 мест по улице Жердева – возле школы №19, и школы на 360 мест в мкрн Забайкальский.



Планируется, что строить школы инвестор будет в три волны, сроком до 2024 года.



Напомним, с прошлого года правительство РБ совместно с администрацией города ведет работу по земельным участкам, где предполагается строительство новых зданий, обсуждаются технические условия и основные параметры участков.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ



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