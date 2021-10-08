В Бурятии в колодце утонула пятилетняя девочка

Она осталась без присмотра взрослых и стала играть на колодезном настиле, который не выдержал ее веса



В Бурятии 6 октября днем рядом с колодцем, расположенным на пустыре возле одного из домов на станции Посольская, обнаружено тело пятилетней девочки, которая, по предварительным данным, оставшись без присмотра взрослых, упала в колодец и скончалась в воде от асфиксии, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).



По данным следствия, девочка проживала вместе с матерью. Днем 6 октября женщина во дворе колола дрова, ее дочь играла рядом. Затем мать попросила ребенка принести ей из дома хозяйственные перчатки для укладки поленницы. Девочка убежала, но долго не возвращалась. Женщина отправилась на поиски. На пустыре возле дома располагается колодец, откуда семья брала воду. Его горловина была накрыта досками. Мать обратила внимание, что часть досок сломаны, подбежала ближе и увидела в шахте колодца в воде шапку дочери. Женщина самостоятельно смогла извлечь девочку и поднять ее наверх, но к этому времени ребенок уже скончался. По одной из версий, девочка по пути домой увидела колодец, забралась на настил оголовка и стала там играть. Но вскоре доски проломились под весом ее тела, и ребенок упал вниз.



В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.



Сотрудники следственного управления в очередной раз призывают граждан быть более бдительными и осторожными в вопросах безопасности детей, не оставлять малышей без присмотра на длительное время, ограничить их доступ к опасным локациям во дворе и дома. Такие места, как колодцы, садовые баки с водой следует огородить, чтобы дети не смогли приближаться к ним, а имеющиеся в доме емкости для хранения жидкостей снабдить крышками или расположить в закрытых помещениях.



Следует знать, что ребенок может захлебнуться даже в небольшой по размерам емкости с водой при падении в нее вниз головой. Вода в ведрах, садовых бочках, баках, колодцах привлекает малышей. Во время игры они могут легко перевалиться через край и оказаться внутри. Асфиксия от закрытия водой верхних дыхательных путей у детей наступает быстро.



Фото: buryatia.sledcom.ru



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.