Улан-удэнцы платят за вывоз воздуха вместо мусора

«ЭкоАльянс» насчитал долги жильцам ТСЖ «Экогород» за вывоз мусорных баков, которых нет



Эта анекдотическая история началась несколько лет назад, когда по инициативе административной комиссии мэрии Улан-Удэ мусорные бачки, стоящие возле дома №184 по улице Бабушкина, ликвидировали. Чиновники посчитали, что поскольку «стихийно установленная контейнерная площадка на территории микрорайона Экогород находится на земельном участке городского округа «город Улан-Удэ», то необходимо срочно перенести принадлежащие вам (ТСЖ «Экогород». - Прим. ред.) контейнеры за пределы границы территории муниципального образования».



Сказано - сделано. Бачки ликвидировали. Жильцы остались без мусорных баков. Хотя люди не виноваты в том, что произошло.



- Согласно санитарным требованиям, площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров, - сообщил председатель ТСЖ «Экогород» Валерий Киндрась. - Однако ни земли, ни подходящих мест для установки площадки нет, все плотно застроено.



Оказалось, что во времена «дикой» застройки жилого квартала Экогород проектировщики не предусмотрели выделение земельного участка под хозяйственные нужды новоселов. Предпочитая «освоить» весь выделенный им земельный участок под соседние высотки, автостоянку, гостиницу, офисные здания и даже коттеджный поселок. Не думая ни о чем, кроме прибыли. А городские чиновники в бытность мэра Геннадия Айдаева подписали все эти градостроительные странности. Так жильцы «Экогорода» оказались в жутком земельном дефиците, даже без мест для установки мусорных бачков.



Впрочем, часть жильцов были даже рады тому, что расположенную очень близко к дому мусорную контейнерную площадку возле их дома ликвидировали. Ведь мусорные бачки привлекали собак и насекомых, а сильные запахи вынуждали их летом закупоривать окна. И отходы жители решили возить в другие места. Кто-то увозит их в пакетиках на работу, кто-то сбрасывает в мусорные бачки соседних дворов. Причем раньше за вывоз мусора люди не платили, рассуждая, что раз контейнеров нет, значит, услуга не предоставляется и платить они не должны.



Так продолжалось до сентября 2021 года, пока «ЭкоАльянс» не начал рассылать квитанции об оплате задолженности за вывоз мусора. Представители «мусорного» оператора полагают, что, несмотря на отсутствие мусорных контейнеров, «потребители производят твердо-бытовые отходы, вывоз которых должен оплачиваться».



Но теперь стали возмущаться уже сами жильцы: если с них взимают плату за вывоз мусора, то почему им по-прежнему приходится сбрасывать отходы за тридевять земель?



Служба информации «Номер один».



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