Жительница Бурятии воспитала и помогла встать на ноги 22 детям, приемным и родным

Нина Мисюркеева из Курумкана – одна из самых многодетных мам в истории республики



Когда четверо родных детей выросли и построили свои семьи, Нина решила забыть об одиночестве и подарить любовь еще и приемным. Так, в разные годы в жизнь сельчанки пришли друг за другом еще 18 малышей и подростков. Несмотря на радость, трудности все же имеются – недавно наша землячка столкнулась с угрозами от одного из кровных родителей.



«Вы что одни живете? Берите детей!»



За 30 лет совместной жизни супруги Мисюркеевы успели воспитать четверых детей, двоих внуков и построить большой дом. Как вспоминает Нина Евгеньевна, жили с мужем душа в душу, держали скот и хозяйничали в большом огороде. Но, как и истории многих удивительных людей, жизнь нашей героини изменилась после удара судьбы.



- В 2006 году мой муж внезапно умер – оторвался тромб. Помню, мы ехали с ним в машине, и все произошло быстро – он умер прямо в дороге. Родные дети тогда уже повзрослели и завели свои семьи. Не знаю, как я пережила его потерю, мне было очень тяжело. Кое-как полтора года жила одна, держала хозяйство и огород на своих плечах. Но старалась не унывать, ушла в работу. И как-то раз в командировку в Курумкан приехали две женщины из минсоцзащиты. В администрации меня попросили принять их у себя, так как дом большой. И вот мы сидели и разговаривали с ними по душам, и они давай говорить: «Вы что одни живете? Берите детей!». Я тогда ответила, что еще подумаю, так как никогда с таким не сталкивалась. Они уехали, и я весь день думала. А потом из нашей опеки позвонили мне и говорят, что у них есть двое детей в Элэсуне. И спрашивают меня: «Может, заберете их?», а я говорю: «Ладно», - рассказывает Нина Мисюркеева.



Как вспоминает мама Нина, в тот день в 2008 году, когда она подъехала к своему дому, к воротам уже привезли двух деток - 13-летнюю Лену и 10-летнего Сережу. Жить втроем стало веселее. Позднее Леночка окончила школу и поехала поступать в колледж.



- Я снова подумала и говорю сыну: «Сережа, я поеду в детский дом и возьму тебе братьев и сестер, ты согласен?». Он согласился. Решила взять троих: мне рассказали о двух девочках и мальчике. Поехала в Баргузинский детский дом, захожу в здание, поднимаюсь на второй этаж. Тут маленький мальчик бежит ко мне навстречу, повис на моей руке и говорит: «Возьмите меня». А я в шоке… Захожу к директору, он мне уже привел троих деток, о которых мы говорили. Спросила у директора про того малыша, что ко мне просился, сердце у меня екнуло. Директор открывает дверь, а мальчишка сидит на корточках и караулит меня. У меня тогда вообще все отнялось, – дрогнувшим голосом вспоминает Нина.



«Всех пятерых усадила в машину»



Оказалось, мальчик был в детском доме вместе со своим братом. Тогда Нина, уже недолго думая, сказала, чтобы оформляли документы на всех: «Я в итоге всех пятерых усадила в машину. Еду, а они мне уже в дороге говорят: «Можно мы будем вас мамой называть?». Когда зашли в дом, они как будто всегда со мной жили. Время пролетело быстро. Вновь старшие дети окончили школу и стали потихоньку покидать семейное гнездо.



О каждом ребенке многодетная мама говорит с нежностью и гордостью. Все после школы окончили колледжи и техникумы и даже успели завести свои семьи: «Вадим остался в армии по контракту, сержант, командир взвода. Настя окончила БРИТ и скоро выходит замуж, Лариса поступила в колледж туризма и сервиса, Лена окончила колледж, переехала в Норильск, родила девочку… А моему Димке, который висел на моей руке, уже 16 лет, и он очень хорошо поет! В селе заняли первое место, в Улан-Удэ - второе, - увлеченно перечисляет многодетная мама.



В это время к женщине обратились с историей еще одной девочки. Малышка попала в приют в возрасте двух лет, ее маму лишили родительских прав. Нина решилась забрать ребенка, несмотря на ее состояние здоровья - в два года девочка весила примерно пять килограммов, не умела говорить и кушать.



- Сегодня ей уже девять лет, она инвалид второй группы. Сначала я ее никуда не отпускала, было страшно за нее - она у нас не знала цвета, сколько ей лет. А сейчас все знает, думаю, мы всего достигнем, - признается мама Нина.



«Мама, во сколько лет тебя перестали любить?»



Как объяснила Нина, она хотела удочерить девочку, но возникли сложности с документами. Необходимо получить отказную на ребенка от кровных родственников малышки. Однако, обратившись к ним, Нина застала не самую приятную картину – пьянку. Сейчас пакет документов уже просрочен, следующую попытку удочерения придется предпринимать позже. К сожалению, общение с кровными родителями детей не всегда задается успешно – многие дети пришли в ее дом со своей тяжелой историей. Но женщина не унывает, главное, что дети сейчас растут в любви и заботе.



- Мне как-то позвонили из Улан-Удэ, рассказали про мальчика, у которого погибли родители. Бабушка сдала его в детский дом, ему было всего девять лет. Он ехал очень грустный, не разговаривал, когда я за ним зашла - посмотрел на меня и уткнулся в свои коленки. Я чувствовала, что ребенку очень тяжело. Всю дорогу он молчал и смотрел в окно. Приехали домой, разговорился со вторым сыном, оживился. Начал ходить в местную школу, а там на него заглядывались девочки – он у меня очень красивый! Правда, много плакал вначале, вспоминал маму с папой. Помню, год прожил и как-то спросил меня: «Мама, во сколько лет тебя перестали любить?» - вспоминает мама Нина.



Женщина ответила мальчику: «Меня всегда любили. Родители любили, потом муж любил, теперь вы, дети, меня любите». А он мне сказал: «А меня перестали любить в пять лет, когда мама с папой умерли. Если бы бабушка меня любила, она бы в детский дом не сдала». Я потом ему объясняла, что у бабушки, скорее всего, были трудности. Да и вообще, я его люблю очень-очень сильно и все плохое мы забудем! Вот мы дали друг другу пять, и общение лучше стало.



Как признается Нина, мальчик первое время везде носил в рюкзаке с собой портрет мамы и папы, даже не оставлял его дома. Женщина сильно переживала за его самочувствие. Но на сегодня он повзрослел, стал серьезным, увлекается математикой, хочет поступить в вуз на юридический. Кроме того, этим летом кровная бабушка пригласила мальчика в гости на Черное море – решила восстановить связь с внуком. Как отметила Нина, сыну поездка понравилась, а когда он вернулся, то с восторгом делился впечатлениями и добавил, что очень соскучился по дому.



Ложка дегтя



В жизни нашей героини на сегодняшний день имеются определенные трудности и связаны они, как уже было упомянуто, с кровными родителями приемных детей. Серьезный случай произошел с четырьмя маленькими братьями и сестрами из одной семьи. Малышам было всего от пяти до 11 лет, когда Нина забрала их на воспитание. Кровную мать ребятишек лишили родительских прав, а отец отбывал наказание в исправительной колонии по тяжкой статье. Нину сразу предупредили, что отец не лишен родительских прав и, возможно, будет претендовать на детей. В итоге так и вышло - в сентябре 2020 года он освободился и спустя время решил «напомнить о себе». Причем родитель ни разу не платил алименты, не дарил подарки, а звонки сопровождались стрессом.



- С момента освобождения он только раза три-четыре им позвонил. Со старшей девочкой разговаривал очень грубо. Один раз даже сказал ей: «Это тебе не мама, а старуха!». Я потом спросила у дочери, трезвый ли он, оказалось, что пьяный. Но 8 Марта вообще начал угрожать и оскорблять нас. Он позвонил мне и сказал: «Ты что там, детей в детском доме купила? Мы знаем, что купила. Я приеду сегодня ночью на машине и наведу порядок, расправимся с тобой». Летели маты, оскорбления. Я испугалась и решила позвонить в полицию, все рассказала участковому. Потом он снова угрожал, и мне пришлось писать заявление в прокуратуру Прибайкальского района, - призналась Нина.



«Все они - мои родные»



Как заверила нас Нина Мисюркеева, сейчас тревожные звонки от нерадивого родителя прекратились, обращение в прокуратуру, судя по всему, подействовало. Тем не менее ситуацию осложняет то, что дети боятся возвращения отца. На данный момент в деле разбираются правоохранительные органы.



- Скорее всего, меры приняли, месяц живем уже спокойно. Надеюсь, что у нас все будет хорошо, - настроена женщина. Сейчас мать-героиня воспитывает 12 детей из нескольких семей, самому младшему из них всего пять лет.



- Когда дети приезжали, по-разному вели себя. К каждому требовался особый подход. Например, одна дочка была очень капризной, нервной, много плакала, сейчас все прекратилось, очень талантливая девочка, в кружки ходит. Другой сын с самого детского садика очень нервничал, даже по углам бился. А сейчас ребенок золотой, на следующий год в школу пойдет, как немного адаптируется.



Всего у Нины 22 ребенка и 11 внуков. И, как неоднократно добавляла многодетная мама во время интервью: «Все они - мои родные!».



Эржена Мансорунова, «Номер один».

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